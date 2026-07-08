El BCE advierte a los bancos sobre los riesgos de la IA y les exige planes de ciberseguridad + Agregar ámbito en









El BCE señala que la IA podría conllevar “implicaciones potencialmente profundas para la confidencialidad, integridad y resiliencia”. El Banco de Inglaterra se sumó a las advertencias frente a la inteligencia artificial.

El BCE exige: Bancos de la eurozona deben presentar planes de ciberseguridad reforzados contra IA antes del 31 de octubre.

El Banco Central Europeo (BCE) dio a los bancos de la zona euro hasta el día 31 de octubre para presentar planes de refuerzo de sus defensas frente a las ciberamenazas impulsadas por Inteligencia Artificial (IA), en una señal de que el BCE está adoptando una postura más estricta que la de otros bancos centrales.

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Claudia Buch, presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, se dirigió en una carta a los directores ejecutivos de las entidades, advirtiendo que los modelos de IA más avanzados pueden tener “implicaciones potencialmente profundas para la confidencialidad, integridad y resiliencia” de los sistemas tecnológicos de los bancos.

La autoridad monetaria pidió a las entidades priorizar la protección de los sistemas conectados a Internet y de otros activos tecnológicos expuestos, incluidos programas de terceros y componentes de código abierto, acelerar la corrección de vulnerabilidades, reforzar el monitoreo y modernizar la infraestructura tecnológica heredada.

Además, el BCE hizo énfasis en la solicitud fortalecer los protocolos de gestión de crisis, recuperación e intercambio de información. En ese marco, el Banco Central Europeo pospuso una encuesta informática prevista y adelantó que podría ajustar otras actividades de supervisión, para facilitar el cumplimiento de estas medidas.

La advertencia del Banco de Inglaterra Por su parte, el Banco de Inglaterra advirtió en su informe semestral de estabilidad financiera que la IA representa una amenaza creciente para el sistema financiero.

De esta manera, la entidad concluyó que el sistema bancario británico sigue siendo resiliente y propuso flexibilizar temporalmente algunos requerimientos de capital.