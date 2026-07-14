Cuestan cientos de millones: cuáles son las 3 casas más caras del mundo

Tres propiedades increíbles sorprenden por su valor, diseño y la historia que las convirtió en íconos mundiales.

Las residencias de lujo son los bienes que se encargan de llevar el mercado inmobiliario a otro nivel. Algunas propiedades alcanzan a costar miles de millones de dólares gracias a su tamaño, ubicación, exclusividad y prestaciones únicas.

Aunque muchas de las más costosas nunca salieron oficialmente a la venta, varios expertos del sector las ubican entre las viviendas privadas con mayor valuación del planeta . Otras sí protagonizaron operaciones únicas que marcaron un antes y un después dentro del segmento premium.

El primer puesto corresponde a Antilia , la espectacular propiedad del empresario indio Mukesh Ambani. A diferencia de una mansión tradicional, se trata de un edificio residencial privado de 27 pisos , construido exclusivamente para una sola familia .

El rascacielos más lujoso que pertenece a la persona más rica de la India.

La superficie total ronda los 37.160 metros cuadrados y reúne instalaciones poco habituales incluso para una vivienda de lujo. Entre ellas hay varios niveles de estacionamiento, ascensores de alta velocidad, salas para espectáculos, espacios de recreación, sectores de bienestar, amplias terrazas y una famosa sala de nieve diseñada para recrear bajas temperaturas.

El funcionamiento diario del inmueble demanda el trabajo de cientos de empleados . Las estimaciones más difundidas ubican su costo de construcción entre u$s1.000 millones y u$s2.000 millones , motivo por el cual suele encabezar los rankings internacionales de las casas más costosas.

A diferencia de otras propiedades de lujo, Antilia nunca cambió de dueño y tampoco existen señales de una futura venta, por lo que su precio surge de valuaciones realizadas por especialistas del mercado inmobiliario.

Villa Leopolda, Riviera Francesa: valuada entre u$s500 millones y u$s750 millones

La segunda posición pertenece a Villa Leopolda, una de las residencias más famosas de Europa. Está ubicada en Villefranche-sur-Mer, sobre la Riviera Francesa, y su historia incluye propietarios de renombre como el rey Leopoldo II de Bélgica, integrantes de la familia Agnelli y la empresaria Lily Safra.

La mansión se volvió muy famosa en 2008, cuando el magnate ruso Mikhail Prokhorov acordó comprarla mediante una operación valuada, según distintas versiones, entre 390 millones y 500 millones de euros. La crisis financiera internacional modificó ese escenario y el empresario decidió retirarse de la negociación. Como consecuencia, perdió un depósito de 40 millones de euros, mientras que la venta nunca llegó a concretarse.

Al no existir una operación definitiva, el precio actual corresponde a estimaciones hechas por especialistas, que sitúan el valor de Villa Leopolda entre u$s500 millones y u$s750 millones, lo suficiente para posicionarla entre las residencias privadas más exclusivas del mundo.

Un oasis millonario en medio de la Riviera Francesa. Gentileza - ABRAHAM CABABIE DANIEL

El ático Le Renzo, Mónaco: una operación récord por u$s554 millones

El tercer lugar corresponde a un impresionante penthouse ubicado dentro del complejo residencial Mareterra, en Mónaco. Según la documentación inmobiliaria conocida en 2026, el empresario ucraniano Rinat Akhmetov adquirió esta propiedad por 471 millones de euros, equivalentes a aproximadamente u$s554 millones.

Si bien la operación habría quedado cerrada durante 2024, la información trascendió tiempo después mediante registros oficiales analizados por distintos medios especializados. La vivienda ocupa alrededor de 2.500 metros cuadrados, distribuidos en cinco plantas, e incluye 21 ambientes, pileta privada, jacuzzi, amplias terrazas con vista al mar Mediterráneo y un estacionamiento con espacio para al menos ocho vehículos.

La residencia fue comprada por el Ucraniano más rico. Gentileza - LeRenzo

El proyecto forma parte de uno de los desarrollos inmobiliarios más exclusivos del Principado de Mónaco, un destino reconocido por concentrar algunas de las propiedades con mayor valor por metro cuadrado del planeta. La operación convirtió al ático Le Renzo en una de las compras inmobiliarias privadas más costosas registradas hasta el momento.