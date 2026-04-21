El BCRA armó un corredor de tasas y las Lecaps cortas se acercan al piso: ¿qué pasará a futuro?

Pese al piso/techo que el BCRA le puso a las tasas, los rendimientos de las Lecaps cortas siguen bajando y ya operan cerca del piso del 20%, lo que genera incertidumbre en el mercado sobre los próximos movimientos de la entidad.

El Banco Central armó un corredor de tasas con el objetivo de contener la volatilidad de los tipos de interés en el corto plazo . Pese a esta situación, los rendimientos de las Lecaps cortas no paran de comprimir y se acercan cada vez más al piso de este corredor que al techo. En ese marco, cabe indagar qué piensa la city de lo que podría suceder en el corto plazo.

Un corredor de tasas funciona como un marco de referencia que plantea un límite superior y uno inferior, convalidados por el Banco Central (BCRA). Con los pases pasivos, la autoridad monetaria toma la liquidez excedente de los bancos a un 20% de tasas nominal anual (TNA), mientras que, con los pases activos, cuando los bancos necesitan liquidez se la ofrece al 25% TNA . De hecho, l a vuelta en funcionamiento de los pases activos se realizó bajo condiciones muy puntuales (opera solo media hora entre las 17 y las 17:30), por lo que se busca que solo sea una herramienta de contingencia.

"Tiene su lógica, el BCRA lo que reestableció fue el techo. Es una señal de que a futuro no va a permitir que las tasas suban. Eso presiona los rendimientos más largos a la baja. También es significativa la inyección de pesos vía compra de dólares. Al haber mas pesos, las tasas bajan", le dijo a Ámbito , Federico Machado , economista de Economía Open.

Las tasas mensuales (TEM) de las Lecaps cortas se acomodaron en las últimas jornadas en un rango que va desde el 1,50% (S30A6) hasta el 1,74% (S31L6). Por su parte, la tasa nominal anual (TNA) se ubica en un promedio cercano al 20%, situándose entre el 18,2% y el 21,6%.

"Hoy el BCRA está dejando que la referencia de tasa la marque el tramo corto de Lecaps, en lugar de imponerla como antes. Entonces, si ese tramo comprime, todo el sistema se acomoda para abajo. A mi entender, se comprime porque el mercado se volvió más cómodo con el corto plazo: bajó la inflación, mejoraron las expectativas y hay bastante liquidez en pesos buscando dónde colocarse" , le dijo a este medio, Eric Paniagua , socio de PX Capital.

A su vez, entre las causas, para este experto, se encuentra que, como "no hay tanta oferta de instrumentos cortos, eso empuja precios para arriba y rendimiento para abajo". "El BCRA, en vez de resistirlo, lo viene convalidando", añadió y agregó: "Hacia adelante, si la desinflación sigue y no aparece ruido, es lógico que las tasas puedan seguir aflojando un poco más, y veamos un reacomodo de algunas estrategias de inversión clásicas: el carry por ejemplo".

Compra de dólares, liquidez en el mercado y baja de tasas

En diálogo con este medio, el economista José Ignacio Bano, explicó que, a partir de las compras de divisas, el BCRA inyectó pesos, que deja una gran liquidez en el mercado. "Algo de eso se esteriliza mediante la recompra de instrumentos como las Lecaps, pero me parece que no es suficiente. La realidad es que están comprando tanto volumen diario que no llegan a esterilizar del todo, sobre todo porque las licitaciones son cada quince días y el stock no estaba creciendo al mismo ritmo", añadió.

Al respecto recordó que, en la última licitación, el rollover fue del 127%. "Es decir, absorbieron un poco más, pero parece que no dan abasto por la cantidad de dólares que están ingresando. Al haber tantos pesos, estos deben buscar un destino y, normalmente, fluyen hacia instrumentos donde invierten los fondos money market, principalmente cauciones o letras", amplió.

Para Bano, a la Argentina y al Gobierno "les conviene que las tasas estén bajas porque eso, beneficia al crédito", "más aún con las tasas negativas actuales, en un contexto donde el dólar no está subiendo, sino que se mantiene muy calmo y el Banco Central sigue comprando divisas", amplió. "Seguramente la precaución que está teniendo el Gobierno es evaluar qué pasa si, de golpe, muchos de esos pesos se vuelcan a la compra de dólares", detalló como un punto a tener en cuenta.

"Si el tipo de cambio se dispara, eso se convierte en una amenaza. Existe un riesgo respecto al control de la inflación, ya que cuando hay más pesos circulando es más difícil controlarla. Pero esto también beneficia la actividad, así que de acá para adelante imagino que, por un par de semanas o hasta fin del mes que viene —por la liquidación del agro—, el Banco Central va a seguir comprando dólares con fuerza y probablemente siga la liquidez", cerró Bano.

También favorece una mayor liquidez la flexibilización de la integración diaria mínima de los encajes permitida a los bancos, desde el 75% al 65%. En noviembre de 2025 ya se había bajado este mínimo del 95% al 75%. "Esta adecuación reducir la volatilidad de la tasa de interés", sostuvo la entidad que conduce Santiago Bausili.

En paralelo, el Central quitó los plazos mínimos y máximos de los bonos elegibles para ser utilizados como encajes. En el comunicado oficial, se resaltó el aumento que esto implica a la hora de darle flexibilidad a los bancos para transformar activos en liquidez regulatoria.