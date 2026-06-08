Polémica en la selección de Francia: el frío gesto entre Kylian Mbappé y N'Golo Kanté que reaviva la tensión interna + Agregar ámbito en









Un gesto entre Mbappé y Kanté en la previa de un amistoso volvió a encender versiones de conflicto interno en Francia antes del Mundial 2026.

Una polémica en la selección de Francia volvió a encender el debate interno a días del Mundial 2026.

La selección de Francia atraviesa un momento de tensión interna en la antesala del Mundial 2026, luego de que un gesto entre Kylian Mbappé y N’Golo Kanté en la previa del amistoso ante Costa de Marfil reavivara las versiones de conflicto dentro del plantel dirigido por Didier Deschamps.

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La escena, captada por la transmisión oficial, mostró a Kanté saludando a varios compañeros antes de pasar frente a Mbappé sin detenerse, mientras el capitán francés también evitaba el contacto, en una secuencia que rápidamente se viralizó y volvió a poner bajo la lupa el clima de Les Bleus.

Un vestuario bajo presión en la previa mundialista El episodio se produjo antes de la derrota por 2-1 frente a Costa de Marfil y se suma a una serie de controversias recientes que rodean al seleccionado francés. Entre ellas aparecen discusiones por primas mundialistas, diferencias por el uso de la imagen de los futbolistas en campañas comerciales y tensiones por la organización de beneficios durante la Copa del Mundo.

En paralelo, el gesto entre ambos jugadores fue vinculado en Francia con otro antecedente reciente en un amistoso frente a Colombia, donde Mbappé habría intervenido en una situación relacionada con el brazalete de capitán junto a Rayan Cherki, lo que alimentó interpretaciones sobre su rol de liderazgo dentro del equipo.

francia El gesto entre Mbappé y Kanté reavivó versiones de tensión dentro del plantel de Didier Deschamps.

Versiones cruzadas y un clima cada vez más sensible La polémica incluso alcanzó a figuras externas al plantel. Circularon en redes sociales supuestas declaraciones de Thierry Henry, lo que obligó al exdelantero a desmentirlo públicamente en Instagram. “Estoy en Los Ángeles, preparándome para el Mundial. No hablé de Kylian Mbappé, ni siquiera sé qué pasó. A la gente le encanta inventar historias. ¡Te deseo lo mejor, Kylian, y vamos Francia!”, aclaró. A esto se suma un informe del medio francés L’Équipe, que señaló malestar dentro del plantel por el uso de la imagen de varios jugadores en campañas publicitarias vinculadas a una casa de apuestas, lo que profundizó las tensiones internas. Un contexto cargado a días del debut Las controversias se dan además en medio de viejas fricciones entre jugadores y la Federación por la distribución de entradas para el Mundial, un tema que volvió a abrir discusiones dentro de la concentración. Con este escenario, todas las miradas estarán puestas en el próximo amistoso de Francia ante Irlanda del Norte, en el Stade Pierre-Mauroy, en un contexto de máxima tensión a pocos días del debut mundialista frente a Senegal.