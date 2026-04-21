Plazo fijo con mínimo rendimiento: así operan los principales bancos hoy, martes 21 de abril + Seguir en









Las entidades ajustan sus tasas con retornos que siguen por debajo de lo esperado.

Las tasas del plazo fijo se desploman en los últimos días de abril. Depositphotos

En medio de un escenario económico todavía inestable, los plazos fijos vuelven a estar en el centro de la escena. Este instrumento clásico de ahorro, elegido por quienes buscan resguardar pesos sin asumir grandes riesgos, muestra hoy rendimientos que generan más dudas que certezas.

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Los datos publicados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) reflejan una tendencia que se viene consolidando en las últimas semanas: tasas que se mantienen en niveles bajos frente a la inflación.

plazo fijo Aun así, el plazo fijo sigue siendo una opción vigente. Ya sea por costumbre o por falta de alternativas simples, miles de usuarios lo eligen todos los días. El punto es que hoy la discusión pasa por cuánto rinde realmente y si conviene quedarse en ese esquema o buscar otras herramientas.

Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 21 de abril Según el relevamiento oficial, las tasas nominales anuales (TNA) que ofrecen los principales bancos del sistema financiero argentino muestran cierta dispersión. Aunque hay diferencias entre entidades, el patrón general muestra rendimientos acotados en comparación con meses anteriores.

plazo fijo inversiones Depositphotos Estos son los porcentajes que ofrecen las principales entidades bancarias del país este martes 21 de abril:

Banco de la Nación Argentina : 19%

: 19% Banco Santander : 16,5%

: 16,5% Bando Galicia : 18,25%

: 18,25% Banco de la Provincia de Buenos Aires: 21,5%

21,5% Banco Credicoop : 18,5%

: 18,5% Banco Macro : 21,5%

: 21,5% BBVA : 20,5%

: 20,5% ICBC : 19,75%

: 19,75% Banco Ciudad: 19%

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