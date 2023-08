El Banco Central asistió al Tesoro con $250.000 millones: ¿se pone en riesgo acuerdo con FMI?

Según sostiene la consultora Delphos Investment, "la continuidad de este ritmo de financiamiento monetario directo hasta fin de año implicaría hasta $4 billones (2,5% del PBI) de transferencias al Tesoro . Para Pablo Repetto , Head of Research de Aurum Valores , "los márgenes están todos sobrepasados en lo que hace a las metas viejas con el FMI".

"No sabemos los compromisos que se han asumido porque no se han informado aún (excepto el de acumulación de reservas para fin de año). Por otro lado, el BCRA ha venido financiando de múltiples formas al Tesoro, por lo que lo más grave es el impacto inflacionario de una expansión monetaria en un contexto de caída de la demanda de dinero".

En este marco, Delphos recuerda que la senda fiscal acordada con el FMI "no supone una dependencia del financiamiento monetario directo".

fmi Fondo Monetario Internacional (FMI). REUTERS

Según trascendió, el programa recalibrado mantiene la pauta de déficit fiscal anual de 1,9%, lo cual obligaría a un ajuste fiscal en el último tramo del año.

¿Cuál es el margen del Banco Central?

De acuerdo a la Carta Orgánica, el Banco Central aún tiene espacio para distribuir utilidades por $270.000 millones y de Adelantos Transitorios de $660.000 millones para cubrir el bache.

"Hace un tiempo que las cuentas del Tesoro no están cerrando con las colocaciones de bonos. El BCRA ha tenido que asistir más frecuentemente, probablemente sea una cuestión que siga todo el año. En medio del tembladeral electoral, es difícil que el Tesoro pueda colocar la cantidad de bonos necesarios para financiar 100% el déficit. "Hay que ver qué pasa luego de las PASO y el programa de Gobierno tras el resultado electoral, si va a impactar en las necesidades de caja del Gobierno y si va a solicitar la asistencia del BCRA. Los adelantos transitorios están cerca del límite", explicó el economista Jorge Neyro, en diálogo con Ámbito.

Un día clave para el mercado

En la búsqueda de dinero para financiarse la Secretaría de Finanzas realizará este jueves la última licitación previa a las elecciones primarias, con el objetivo de obtener fondos para renovar vencimientos por $710.000 millones.

Se da en un entorno de gran demanda de cobertura cambiaria. Según afirma Delphos, "la ausencia de instrumentos dólar linked resulta llamativa dado la fuerte demanda de estos activos en la previa de las PASO. Esto sugiere una preferencia del Tesoro por colocar deuda ajustada por inflación luego de la aceleración del ritmo devaluatorio esta semana", lo que estima que este ajuste probablemente impacte en el IPC.

El principal desafío de este jueves es si Finanzas logra o no incrementar el nivel de roll over (el último fue del 120%), para no incrementar la asistencia monetaria del Banco Central.