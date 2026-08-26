El adiós a Rubén Rada: los emotivos mensajes de despedida de sus colegas y amigos

El compositor falleció este miércoles a los 83 años a causa de una neumonía. Figuras públicas de diversos sectores postearon dedicatorias para recordar su trayectoria.

Luego de conocerse la noticia de la muerte del músico uruguayo Rubén "El Negro" Rada tras permanecer internado varias semanas a causa de neumonía, varias figuras del mundo del espectáculo y colegas con los que compartió escenarios le dedicaron conmovedoras palabras.

Uno de los primeros que publicó una dedicatoria fue Fito Páez , que despidió al músico a través de sus redes sociales con un sentido mensaje.

“La familia Rada es la familia Páez. Hoy se nos fue el gran caudillo del amor y la música. De la risa, el swing y la alegría”, escribió junto a una foto del artista uruguayo. Y, conmovido por la pérdida, agregó: “¡Dios! ¡Cómo lo voy a extrañar!”.

Además, Páez acompañó su despedida con un fragmento de Infancia & Juventud , su libro autobiográfico, en el que contó cómo conoció a Rada cuando todavía era muy joven. El encuentro ocurrió en Music Up, un local ubicado cerca de Corrientes y Callao al que había llegado para ver tocar al músico de Opa.

En aquel entonces, Fito era apenas un adolescente y recordó haber quedado impactado al ver a Rada y a los músicos que lo acompañaban tocar en vivo. Según explicó, en el intervalo pudieron conversar.

La familia Rada es la familia Páez. Hoy se nos fue el gran caudillo del amor y la música. De la risa, el swing y la alegría. Dios!, como lo voy a extrañar!!!!! pic.twitter.com/zoVuyq5wjQ

“De dónde venía, si me gustaba la música, si conocía a La Banda y a Opa”, relató Páez en el libro. Ese primer acercamiento se transformaría con el tiempo en una amistad profunda: “Los años nos volvieron hermanos”, escribió.

En su recuerdo, Fito también destacó la sensibilidad de Rada y la manera en que lo hizo sentir acompañado aquella noche: “El padre que vive en él me hizo sentir cómodo y amparado. Vio todo lo que me pasaba en milésimas de segundo. Alta sensibilidad, mi hermano Rubén”.

Otra de las primeras en publicar algo al respecto fue Valeria Lynch, quien subió una foto junto al artista y escribió: “Se fue uno de los músicos más grosos del Río de la Plata. El querido Negro Rada nos deja un legado”.

Los Auténticos Decadentes también postearon una imagen junto al talentoso percusionista. “Hoy despedimos con una tristeza enorme a nuestro querido Negro Rada. Amigo, maestro y compañero de tantos momentos. Gracias por tu música, por tu magia, por tu alegría y por todo lo que nos regalaste dentro y fuera del escenario. Tu música y tu felicidad se quedan para siempre con nosotros”, expusieron.

Quién también recordó a Rada fue Charly García. En su cuenta de Instagram, a través de las historias, publicó una foto de él junto al músico uruguayo y la acompañó con la canción Dedos del disco Montevideo que Rada publicó en 1999. Por otro lado, Nito Mestre le dedicó una publicación en su cuenta. "Que profunda tristeza. Descansa en paz querido Ruben y gracias por toda tu musica y buena vibra! Nos enriquecistes a todos con tu ritmo".

Gustavo Santaolalla fue otro de los que se sumó a la ola de mensajes. "Querido amigo de la vida, artista extraordinario, de múltiples talentos, tu voz y tu bella persona quedan para siempre con nosotros", expresó a través de sus redes sociales. Y agregó: "Querido Negro Rada, hoy fue otra la llamada, seguro estarás tocando, cantando y riendo, y con la mejor onda, como siempre. Buen viaje hermano!".

Natalia Oreiro, compatriota de Rada, expresó su dolor dedicándole la letra de Botija de mi país, una emblemática obra del candombe uruguayo compuesta por Rada y Eduardo Mateo. Luego, sumó: Querido Negro… no tengo palabras, fuiste, sos y serás lo más grande del Uruguay… como artista, como persona, como amigo. Inteligente, cálido, generoso y ocurrente".

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Para cerrar, subrayó: "A vos no se te va a extrañar, porque cada rincón, cada canción, te tendrá siempre presente en todos los corazones de los que te amamos y admiramos profundamente".

Además, en el posteo en el que familiares del músico comunicaron su deceso, varias bandas y famosos como Carca, Dante Spinetta, Juan Di Natale, Dread Mar I, Pachu Peña, Conociendo Rusia, Migue Granados, Nito Mestre y Maggie Cullen mandaron sus mensajes de apoyo.

El “Negro Rada” fue un ícono de la música popular habiendo iniciado su carrera a inicios de la década del 60. Marcó hits como Tengo un candombe para Gardel, Cha-cha, muchacha, Ayer, te vi y Botija, de mi país, entre otras. Su éxito fue internacional y en la Argentina marcó una generación.