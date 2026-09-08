El BCRA retomó las compras, pero en seis días de septiembre sumó apenas u$s101 millones

La autoridad monetaria compró u$s20 millones. En tanto, las reservas quedaron prácticamente estables, mientras el CCL subió con el regreso de la operatoria externa y las tasas en pesos mostraron una leve recuperación.

El BCRA volvió a comprar dólares, pero las reservas no lograron subir por el impacto del oro y el ritmo de acumulación sigue bajo.

El Banco Central (BCRA) volvió a comprar dólares este martes 8 de septiembre, después de haber interrumpido una racha de 27 ruedas consecutivas con saldo positivo en el mercado oficial. Así, la autoridad monetaria adquirió u$s20 millones y, de esa manera, elevó a u$s101 millones el saldo acumulado del mes , mientras que las compras de 2026 llegaron a u$s14.196 millones.

La mejora permitió recomponer parte de la señal que había dejado la rueda previa, condicionada por el feriado de Labor Day en Estados Unidos y por la ausencia de operaciones con liquidación en el exterior . Sin embargo, el dato todavía luce moderado dentro del programa de acumulación, ya que el BCRA operó en línea con el 5% de participación sobre los u$s392 millones negociados en el mercado oficial.

Por eso, aunque el Central volvió a comprar, el ritmo de recomposición siguió bajo. En este sentido, el promedio diario de septiembre se ubicó en u$s17 millones, por debajo de los u$s38 millones de agosto y muy lejos de los u$s103 millones de julio, los u$s68 millones de junio y los u$s137 millones de mayo. En paralelo, las reservas internacionales brutas bajaron apenas u$s1 millón y cerraron en u$s50.732 millones. Así, el stock se mantuvo prácticamente sin cambios y continuó por encima de los u$s50.000 millones.

La estabilidad del nivel de reservas fue relevante porque se produjo en una jornada con un efecto negativo de valuación . Esto fue así, ya que el oro retrocedió 1,60% y habría restado cerca de u$s140 millones al valor contable de las tenencias del BCRA . En sentido contrario, el dólar global bajó 0,05%, mientras que el euro avanzó 0,01% y el yen se apreció 0,23%. El yuan y la libra, en tanto, no mostraron cambios significativos.

En el frente cambiario , el dólar mayorista subió apenas 0,03% y cerró en $1.512, mientras que el oficial A3500 avanzó 0,01% hasta $1.529,40. Con estos valores, el tipo de cambio se mantuvo 22,92% por debajo del techo de la banda, ubicado en $1.879,97, por lo que siguió lejos del límite superior del esquema.

A su vez, el regreso de los mercados estadounidenses permitió medir con mayor claridad la reacción de los dólares financieros. Después de una rueda sin liquidación en el exterior, el contado con liquidación subió 1,41% hasta $1.591. En cambio, el MEP quedó estable en $1.527,81 y el dólar blue bajó 0,32% hasta $1.540.

Esa divergencia mostró que la normalización de la operatoria externa tuvo impacto sobre el CCL, aunque no derivó en una presión generalizada sobre todos los tipos de cambio. De hecho, la brecha entre el blue y el mayorista se redujo a 1,85%, mientras que el canje retrocedió a 4,14%.

Tasas algo más firmes y futuros casi sin cambios

En el mercado de dinero, las tasas mostraron una leve suba luego de la descompresión de las últimas ruedas. Así, la TAMAR subió de 24,06% a 24,19%, mientras que la BADLAR avanzó de 22,06% a 22,13%. Si bien el rebote fue acotado, el movimiento ayudó a recomponer parcialmente el rendimiento en pesos después de la baja posterior a los picos de agosto.

Al mismo tiempo, los futuros no mostraron una señal de mayor tensión cambiaria. En este sentido, la curva cerró prácticamente estable, con una caída promedio de 0,03%. Septiembre y octubre no registraron cambios, diciembre también terminó sin variación y los contratos más largos operaron con bajas leves, especialmente febrero y marzo de 2027.

Con estos movimientos, la tasa implícita de septiembre quedó en 1,51% mensual, equivalente a 18,11% anualizado, mientras que octubre se ubicó en 1,63%, o 19,50% anualizado. Así, el mercado mantuvo una expectativa de devaluación contenida en el corto plazo, aun con el rebote del CCL y con un ritmo de compras oficiales todavía débil.

La deuda también condiciona la oferta de divisas

El equilibrio cambiario, sin embargo, sigue dependiendo de la disponibilidad de oferta y de la demanda de cobertura. Según información difundida por el BCRA en una presentación institucional de Vladimir Werning, empresas y gobiernos provinciales emitieron u$s20.200 millones desde las últimas elecciones legislativas nacionales y liquidaron u$s15.800 millones en el mercado de cambios. Esa diferencia dejó una brecha de u$s4.400 millones entre ambos conceptos.

Además, la misma presentación señaló que los vencimientos financieros en dólares estimados y las recompras anunciadas para esas empresas y provincias durante el tercer y cuarto trimestre ascienden a u$s2.300 millones. Por lo tanto, parte de los flujos que ayudaron al mercado en los últimos meses podría convivir ahora con mayores necesidades de divisas hacia adelante.

En ese contexto, también se inscribe el canje entre el Tesoro y el BCRA. La autoridad monetaria recibió letras dólar linked por hasta u$s2.000 millones, con vencimientos por u$s800 millones el 30 de septiembre y u$s1.200 millones el 30 de octubre, a cambio de una LECAP en pesos a tasa fija. La operación no implica una mejora directa de las reservas, pero le da al Central más instrumentos para ofrecer cobertura cambiaria sin tener que vender dólares en el mercado oficial.