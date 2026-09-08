El dólar blue bajó $5 y la brecha perforó el 2% a mínimos de dos meses + Agregar ámbito en









El paralelo volvió a ceder y borró el avance de la rueda previa, mientras el mayorista terminó prácticamente estable. La distancia entre ambas cotizaciones se redujo a 1,85% en una jornada con compras del BCRA y reservas sin cambios relevantes.

El blue cerró en $1.540 y la distancia con el mayorista se redujo al 1,85%.

El dólar blue cerró este martes 8 de septiembre a $1.520 para la compra y $1.540 para la venta, con una baja de $5 o 0,32%, y deshizo así la suba registrada en la rueda anterior. De esta manera, el paralelo volvió a moverse dentro de la volatilidad que viene mostrando en las últimas jornadas, mientras el dólar mayorista avanzó apenas 50 centavos o 0,03% y terminó en $1.512. Así, con ambos precios otra vez acercándose, la brecha cambiaria perforó el 2% y cayó hasta 1,85%, su nivel más bajo en dos meses.

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En ese marco, el mayorista comenzó el día en baja, con un piso de $1.507,50, favorecido por la oferta de divisas y el desarme de posiciones. Sin embargo, la demanda ganó fuerza durante la segunda mitad de la jornada y llevó la cotización nuevamente hasta los $1.512 sobre el cierre.

A su vez, se negociaron u$s393,3 millones en el mercado de contado y u$s668 millones en futuros, mientras el BCRA retomó las compras después de la segunda pausa desde el inicio del actual programa de acumulación y adquirió u$s20 millones, con lo que sumó u$s101 millones en septiembre. Por su parte, las reservas brutas se mantuvieron prácticamente sin cambios en u$s50.732 millones, mientras el tipo de cambio oficial sigue oscilando alrededor de los niveles alcanzados hace dos semanas, todavía sin consolidar una dirección clara.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 8 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.512 para la venta.

Valor del CCL hoy, martes 8 de septiembre El dólar CCL cerró a $1.585,53 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.7%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 8 de septiembre El dólar MEP cerró a $1.527,81 y la brecha con el dólar oficial es de 0.8%. Precio del dólar tarjeta hoy, martes 8 de septiembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.989. Cotización del dólar cripto hoy, martes 8 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.582,32, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 8 de septiembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s78.518, según Binance.