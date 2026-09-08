Dólar, tasas y riesgo país: aseguran que las variables convergerán hacia un "nuevo equilibrio"

Las tres variables experimentaron movimientos considerables en las últimas semanas, con un mercado que ya opera proyectando un quiebre en los rendimientos hacia las elecciones de 2027.

Las tasas, el dólar y el riesgo país parecen estar buscando un nuevo estado de equilibrio . Por un lado, la l iquidez relajó las tasas, pero todavía no encuentra un nivel cómodo. En cuanto al índice que mide el J.P Morgan, los rendimientos revelan que habrá un antes y un después de las elecciones de 2027. Y, por último, el tipo de cambio se mantiene estable, siempre y cuando no se recaliente la demanda.

Desde Romano Group opinaron sobre la performance de estas tres variables. Luego de la turbulencia de julio y, principalmente, agosto, estos expertos creen que en septiembre el Ministerio de Economía (MECON) encontrará "algo de respiro", ya que lograron apuntar un esquema con un nuevo status quo.

El riesgo país cerró el viernes en 490 puntos básicos . Según Cohen Aliados Financiero " la compresión responde más a flujo que a una mejora nueva de los fundamentos , y esperamos que el indicador se mantenga volátil a medida que nos acerquemos a las elecciones presidenciales de 2027 . Más allá del nivel que alcance, no esperamos un regreso a los mercados internacionales".

Según calculó el bróker de bolsa, de continuar el nivel actual, con el Tesoro a 4,78%, emitir costaría cerca de 9,7% anual en dólares, un nivel que en la práctica mantiene cerrado el mercado. La referencia habitual es 450 puntos. "Lo que se juega es concreto: si el país puede refinanciar sus vencimientos en dólares, libera reservas; si no, cada pago las achica" , expresaron.

Para analizar la incidencia de los comicios del año que viene, Fundación Capital comparó los rendimientos ofrecidos por el título público Bonar AO27 , que posee un vencimiento bullet en octubre de 2027 y el AO28 , que tiene vencimiento bullet en octubre de 2028, exactamente un año después de las elecciones.

"A partir de los rendimientos de ambos títulos puede estimarse que el riesgo país implícito de la Argentina —derivado de estos bonos hard-dollar— hasta octubre de 2027 es menor a los 100 puntos básicos, mientras que para los 12 meses posteriores a las elecciones presidenciales asciende a 1.000 puntos básicos. La diferencia de casi 1.000 puntos refleja la elevada incertidumbre electoral y el programa económico que pueda devenir de un próximo gobierno", expresaron.

Las tasas se moderan pero, ¿cómo se interrelacionan con la presión al dólar?

El viernes, la caución a un día cerró en 19% TNA. De este modo, extendieron su dinámica descenente: a fin de agosto estaban en 21% y un mes atrás cerca de 28%. Así, la curva de tasa fija comprimió a 26,6% de tasa efectiva anual (TEA) hasta noviembre, contra 27,6% de la semana previa. "Con una inflación esperada entre 1,6% y 1,8% mensual, las tasas cortas quedaron en terreno real negativo o apenas neutro", explicaron desde Cohen.

La entidad considera que esto "refleja liquidez, no convicción sobre la desinflación". Y sobre lo que pueda suceder en el corto plazo, remarcó: "Tasa corta a la baja con brecha contenida es sostenible mientras el dólar no se mueva, pero deja poca protección si el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sorprende. Preferimos cobertura CER en el tramo corto antes que estirar tasa fija a estos niveles".

Al respecto, agregaron: "Una baja de tasas solo es sostenible si viene acompañada de una caída equivalente en la devaluación esperada. Si una cae y la otra no, la cuenta se da vuelta y conviene dolarizar. Hoy las dos bajan a la vez, pero el margen dejó de ser parejo: la curva de tasa fija a noviembre, en 26,6% efectivo anual, todavía le gana al ajuste de 1,7% mensual que descuentan los futuros, mientras que la caución en 19% ya quedó por debajo".

Por su parte, para Romano Group la prioridad con la que trabajaba el equipo económico era intentar mantener el dólar lo más estable posible y para ello continua el ofrecimiento de cobertura vía dolar-linked y futuros. Eso provocó un recalentamiento de las tasas. "Como era esperable, en el afán de mantener firme dicha postura, la tasa no tardó en reaccionar tras las licitaciones del Tesoro (con rollover por encima de 100%) y ventas de dólar-linked en el mercado secundario", profundizaron.

Con ello, la situación de liquidez, que en el caso de Romano Group la miden en tiempo real en la rueda REPO diarias donde el BCRA toma pesos al 20%, "comenzó a estar más ajustada con el BCRA tomando pesos en una cuantía donde el mercado no se siente relativamente cómodo (debajo de un billón las tasas cortas parecen reaccionar)". Estimaron que el BCRA en la primer semana de septiembre promedió una absorción por $1,4 billones, "nivel que le alcanza al sistema para relajar tasas, aunque no para estar cómodos".

Dólar: el Gobierno ruega que no haya un recalentamiento de la demanda

Finalmente, la "barrera" de los $ 1.500 fue superada y ahora el tipo de cambio opera sobre los $1.510 aproximadamente. "La intención detrás de ello creemos que viene fundamentada en un afán desinflacionario del MECON al mantener estable el tipo de cambio con el fin de no afectar la dinámica de precios en una economía donde las personas humanas siguen atesorando dólares por un total de u$s15.150 millones en lo que va de 2026", explicaron en Romano.

Por su parte, en Cohen creen "que el mercado dejó de pagar seguro cambiario, y eso es tanto un logro del esquema como una señal de complacencia. Vemos el techo de la banda muy lejos como para operar, pero la clave no es el techo sino la oferta: sin agro y con compras magras del Banco Central, la calma depende de que no aparezca demanda".