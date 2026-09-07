Créditos hipotecarios UVA: 13 bancos tomaron $200.000 millones del FGS y el 82% eligió fondeo a 5 años + Agregar ámbito en









El BCRA informó los resultados de la primera licitación de estos plazos fijos UVA. La tasa pactada para el tramo largo fue del 4,94% por sobre la inflación (UVA).

El Gobierno comenzó el fondeo de nuevos créditos hipotecarios. Pexels

El Banco Central (BCRA) informó los resultados de la primera licitación de los plazos fijos que, con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), financiarán nuevos créditos hipotecarios UVA. En este debut, 13 bancos tomaron $200.000 millones, de los cuales la mayor parte correspondió al tramo largo.

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A través de un comunicado oficial, la autoridad monetaria detalló que fueron 18 bancos los que participaron, con 42 posturas presentadas y un monto de oferta total equivalente a $258.640 millones. De esa cifra se adjudicó el 78%, mientras que 5 de los 18 bancos que se presentaron quedaron descartados de la colocación.

Asimismo, el 82% de esos $200.000 millones correspondió al "Tramo 2", que tiene un plazo de cinco años. La tasa promedio ponderada pactada en la licitación fue del 4,94% por sobre la inflación (UVA). El 18% restante se adjudicó en el "Tramo 1", a un año y con un spread del 2,67% + UVA.

Vale recordar que el BCRA es, en su carácter de colaborador técnico y operativo de la ANSES como administradora del FGS, quien organiza y ejecuta las licitaciones cuyos fondos deberán ser destinados, en forma exclusiva, al otorgamiento de créditos hipotecarios para la compra, construcción o mejora de primera vivienda para personas humanas.

Más detalles sobre las licitaciones de plazos fijos para fondear créditos hipotecarios UVA Según lo informado por la entidad que preside Santiago Bausili, en la Comunicación "B” 13223 y en la Comunicación “A” 8475, los bancos participantes pueden ingresar una o más ofertas por cada tramo. Asimismo, solo podrán participar aquellos bancos que cuenten, como mínimo, con una calificación de riesgo en escala local para el largo plazo correspondiente a la categoría BBB. En caso que una entidad cuente con más de una calificación de riesgo con notas diferentes, a los efectos de determinar el cumplimiento de la calificación mínima exigida para integrar la cartera de inversiones del FGS, se considerará la menor de ellas.

Otro de los puntos a destacar es que el límite del monto a adjudicar a cada entidad financiera no puede superar el equivalente al 2% de su Responsabilidad Patrimonial Computable y el 20% del total de la cartera de créditos hipotecarios vigente a la fecha de la licitación. En cuanto a las cláusulas de cancelación anticipada, la norma establece que el FGS podrá ejecutarla en una única oportunidad una vez transcurridos 120 días corridos de su constitución y hasta el vencimiento del plazo fijo. Adicionalmente, el monto máximo de la cancelación anticipada no podrá ser superior a la diferencia entre el monto inicial adjudicado y el monto de los créditos efectivamente colocados por el sector financiero. El monto total del programa será de $2 billones. Como contraprestación, las entidades financieras no podrán otorgar, con dichos fondos, créditos hipotecarios a una tasa que supere el 7,5%, mientras que el monto de cada crédito no podrá exceder las 150.000 UVA y el plazo de no podrá ser inferior a 15 años.