Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 8 de septiembre

El dólar mayorista cerró a $1.511,5 para la venta este lunes. En paralelo, el dólar minorista se ubicó a $1.530 en el Banco Nación (BNA).
Alerta mercados: Japón vendió casi u$s90.000 millones en bonos de EEUU para sostener al yen, ¿hasta dónde podrá intervenir?
Es lo que ya le habría costado a Tokio sostener el valor de su moneda frente al dólar. Por lo pronto, en Washington no creen que Japón se atreva a vender más Treasuries, sobre todo de largo plazo, ante las advertencias de Scott Bessent.
Por Jorge Herrera