Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 8 de septiembre

El dólar mayorista cerró a $1.511,5 para la venta este lunes. En paralelo, el dólar minorista se ubicó a $1.530 en el Banco Nación (BNA).

El S&P Merval retrocedió 0,5% en pesos, mientras que medido en dólares avanzaó 0,3% hasta los u$s1.932,42. Dentro del panel líder predominan las bajas.

Este martes, Wall Street vuelve a operar luego del Labor Day. En el plano local, este martes se conocerá el Índice de producción industrial manufacturero (IPI) del mes de julio publicado por INDEC. Además, se espera el indicador de la construcción del mismo mes y el jueves 10 se revelará cuál fue la inflación del mes pasado.

El gran acontecimiento de la semana también será la publicación del índice de precios al consumo de Estados Unidos el viernes. El resultado podría determinar si la Reserva Federal eleva los tipos de interés en su próxima reunión o decide mantenerlos sin cambios durante, al menos, otro mes.