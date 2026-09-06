Denuncian que una petrolera inhabilitada por proyectos ligados a Malvinas recibió beneficios del RIGI

Maximiliano Ferraro cuestionó que Harbour Energy, vinculada a operaciones hidrocarburíferas en las islas, tenga participación en un proyecto beneficiado por el régimen.

El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro , denunció que la petrolera británica Harbour Energy , vinculada a operaciones hidrocarburíferas en las Islas Malvinas , forma parte de un proyecto que obtuvo beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) .

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Según planteó el legislador, la compañía posee el 15% de Southern Energy , una iniciativa aprobada por el Gobierno mediante la Resolución 559/2025 para desarrollar actividades vinculadas con la producción y exportación de gas desde Río Negro.

Ferraro sostuvo además que Harbour Energy es la misma persona jurídica que anteriormente operaba bajo el nombre de Premier Oil PLC , denominación que fue modificada en 2021.

De acuerdo con la presentación realizada por Ferraro, Premier Oil había sido inhabilitada en 2013 mediante una resolución basada en la Ley 26.659, a raíz de actividades de exploración en la plataforma continental argentina sin autorización, en cercanías de las Islas Malvinas.

INHABILITADA POR MALVINAS, PREMIADA CON EL RIGI A la luz del comunicado emitido, del anuncio realizado en cumplimiento de la Ley N.° 26.659, de lo dispuesto por el Presidente de la Nación y de las últimas comunicaciones oficiales, les hago una consulta, Pablo Quirno y Luis… pic.twitter.com/M5nvPMM8iy

La denuncia se conoció luego de que el Gobierno anunciara una nueva ofensiva contra empresas y personas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas .

En paralelo, el proyecto autorizado para Southern Energy contempla un importante operativo logístico en el sur argentino. El esquema prevé la llegada mensual de buques encargados de trasladar alrededor de 3.500 tubos, que serán utilizados para la instalación de cañerías.

Mientras tanto, continúa pendiente una resolución judicial sobre la denuncia presentada, en medio del debate por las actividades hidrocarburíferas vinculadas con las Islas Malvinas.

Las sanciones del Gobierno por Malvinas

El Gobierno informó el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 sujetos, entre personas humanas y jurídicas, por presuntas actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

"Cancillería ha dispuesto el inicio de los procedimientos sancionatorios de 45 sujetos, tanto personas humanas como personas jurídicas, para investigar y sancionar la violación de las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la Ley N° 26.659, en tanto estarían desarrollando actividades vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en nuestra Islas Malvinas", informó la Oficina del Presidente de la República Argentina.

El Gobierno detalló además que el procedimiento no alcanzará únicamente a las empresas que estarían llevando adelante actividades hidrocarburíferas, sino también a sus accionistas y a las compañías que les hayan prestado servicios.

Asimismo, la Oficina del Presidente sostuvo que "recientemente la ocupación ha profundizado severamente su accionar, avanzando en la extracción de nuestros recursos naturales".