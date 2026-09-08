La inflación de CABA desaceleró con fuerza en agosto y volvió a quebrar el piso del 2% + Agregar ámbito en









La fuerte baja estuvo explicada por los precios estacionales que descendieron casi 3%. La inflación núcleo, sin embargo, se ubicó por encima del 2%.

La inflación desaceleró en agosto tras la fuerte suba de julio.

La inflación desaceleró con fuerza en la Ciudad de Buenos Aires y volvió a quebrar el piso del 2% durante agosto. Así, se ubicó en el 1,7% durante el mes pasado desde el 2,9% marcado en julio. La fuerte baja estuvo explicada por los precios estacionales que descendieron casi 3%. La inflación núcleo, sin embargo, se ubicó por encima del 2%.

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Dentro de los ítems, el que más avanzó fue Seguros y servicios financieros con el 3,8%, seguido por Equipamiento y mantenimiento del hogar con el 2,7% y tras ellos, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles que promedió un incremento de 2,6%, debido a los ajustes en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres.

Dentro de los sectores que impactan con fuerza en el bolsillo de los ciudadanos, Salud aumentó 1,9% al impactar principalmente las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga, y Transporte promedió un alza de 1,2%, resultado de los incrementos en los boletos de colectivo urbano y de subte y en los valores de los automóviles.

Durante el mes agosto, los Bienes registraron una suba de 1,6%, por debajo de los Servicios que aumentaron 1,8%. La dinámica mensual de los Bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente frutas, panificados y lácteos) y de los artículos para el cuidado personal.

Noticia en desarrollo.-

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