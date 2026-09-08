SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
8 de septiembre 2026 - 11:01

La inflación de CABA desaceleró con fuerza en agosto y volvió a quebrar el piso del 2%

La fuerte baja estuvo explicada por los precios estacionales que descendieron casi 3%. La inflación núcleo, sin embargo, se ubicó por encima del 2%.

La inflación desaceleró en agosto tras la fuerte suba de julio.

La inflación desaceleró en agosto tras la fuerte suba de julio.

La inflación desaceleró con fuerza en la Ciudad de Buenos Aires y volvió a quebrar el piso del 2% durante agosto. Así, se ubicó en el 1,7% durante el mes pasado desde el 2,9% marcado en julio. La fuerte baja estuvo explicada por los precios estacionales que descendieron casi 3%. La inflación núcleo, sin embargo, se ubicó por encima del 2%.

Dentro de los ítems, el que más avanzó fue Seguros y servicios financieros con el 3,8%, seguido por Equipamiento y mantenimiento del hogar con el 2,7% y tras ellos, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles que promedió un incremento de 2,6%, debido a los ajustes en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres.

Informate más

Dentro de los sectores que impactan con fuerza en el bolsillo de los ciudadanos, Salud aumentó 1,9% al impactar principalmente las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga, y Transporte promedió un alza de 1,2%, resultado de los incrementos en los boletos de colectivo urbano y de subte y en los valores de los automóviles.

Durante el mes agosto, los Bienes registraron una suba de 1,6%, por debajo de los Servicios que aumentaron 1,8%. La dinámica mensual de los Bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente frutas, panificados y lácteos) y de los artículos para el cuidado personal.

Noticia en desarrollo.-

Te puede interesar

Otras noticias