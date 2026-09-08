Variante BA,3.2 de COVID: qué se sabe, dónde se originó y qué síntomas tiene

El sublinaje BA.3.2 de Ómicron fue detectado en Argentina y es monitoreado por su capacidad de mutación. Por ahora, no existen pruebas de que provoque cuadros más severos que otras variantes.

Archivo. Los casos corresponden al período comprendido entre el 26 de abril y el 18 de julio de 2026.

La variante BA.3.2 de Covid - conocida popularmente como “Cicada” - llegó a la Argentina y ya fueron confirmados tres casos de este linaje en residentes de la Provincia de Buenos Aires, a partir de la vigilancia genómica realizada por la ANLIS Malbrán . Las muestras corresponden al período comprendido entre el 26 de abril y el 18 de julio de 2026.

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"Cicada" un sublinaje de Ómicron que se caracteriza por presentar un alto número de mutaciones . Su apodo está relacionado con su aparición inicial en 2024, posterior desaparición y reciente reaparición.

El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) señaló que BA.3.2 está clasificada como Variante Bajo Monitoreo (VUM) y que, por el momento, no representa un riesgo adicional sustancial para la salud. Uno de los pacientes identificados en Argentina requirió internación por comorbilidades previas, aunque todos evolucionaron favorablemente .

BA.3.2 fue detectada por primera vez en Sudáfrica en noviembre de 2024 y desciende de Ómicron BA.3 . A nivel internacional, el BEN indicó que a fines de 2025 comenzó a observarse un aumento en la detección de BA.3.2, aunque con diferencias entre países. Durante los primeros meses de este año, su presencia se extendió a distintos territorios y llegó a representar cerca del 20% de las secuencias notificadas globalmente durante las semanas 4 y 5 .

Hasta febrero de 2026, había sido identificada en al menos 23 países de África, Asia, Europa, América del Norte y Oceanía .

La variante "Cicada" llegó a la Argentina y ya fueron confirmados tres casos de este linaje en residentes de la Provincia de Buenos Aires.

En la Región de las Américas, antes de la detección argentina, se habían registrado casos en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Costa Rica y Guyana Francesa. El BEN indicó que no había reportes de BA.3.2 en Sudamérica antes del hallazgo en Argentina.

Cuáles son los síntomas de Cicada

Los síntomas asociados a BA.3.2 “Cicada” no presentan diferencias sustanciales respecto de los observados con otras variantes de COVID-19.

Entre los principales síntomas se encuentran:

Fiebre

Fatiga

Tos

Estornudos

Dolor de garganta

Secreción nasal o congestión

Dificultad para respirar

Pérdida del olfato o gusto

Náuseas, vómitos o diarrea

De acuerdo con la información aportada, no existen datos suficientes que indiquen que BA.3.2 provoque síntomas más graves que otras variantes. Sin embargo, se observó que puede evadir parcialmente la inmunidad generada por infecciones previas o vacunas.

Acerca de esta mutación, el profesor de la University of Missouri School of Medicine, el profesor Marc Johnson, informó que “la variante tiene una alta capacidad de mutación, por lo que podría convertirse en dominante si desarrolla mayor capacidad de transmisión”.

Por su parte, el doctor Robert H. Hopkins Jr. sostuvo que “no existen pruebas de que Cicada sea más severa que otras variantes”, según declaraciones recogidas por Ground News.

Por qué se mantiene bajo vigilancia

El BEN destacó la importancia de continuar con la vigilancia virológica y epidemiológica, además del seguimiento de los indicadores de gravedad.

La caracterización genómica permite identificar la aparición de nuevos linajes y observar su comportamiento en relación con la transmisibilidad, la severidad y el posible impacto de las medidas de prevención y control.

En ese sentido, la detección de BA.3.2 en Argentina fue presentada por el boletín como una muestra de la capacidad del sistema de vigilancia genómica para identificar nuevos sublinajes y seguir su evolución.