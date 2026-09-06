Javier Milei reunirá al Gabinete tras la cadena por Malvinas, con la mira puesta en el Presupuesto 2027 y el Súper RIGI

El mandatario mantendrá un encuentro con los ministros para alinear objetivos estratégicos para el plan de Gobierno. Por la tarde recibirá a ejecutivos de Tesla y de DayOne Data.

Javier Milei reunirá este lunes en la Casa Rosada al Gabinete en el inicio de una semana que marcada por las repercusiones de las medidas anunciadas sobre la cuestión Malvinas , la definición del Presupuesto 2027 y el Súper RIGI , como principales temas. La estrategia legislativa del oficialismo para avanzar con las propuestas cruzará el encuentro del Presidente con sus ministros. Por la tarde dialogará con ejecutivos de Tesla y DayOne Data .

Este lunes desde las 10hs, el libertario recibirá a los funcionarios nacionales junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, en un mitin que refuerza la dinámica de reuniones semanales impuesta por el propio mandatario para alinear los objetivos de la gestión y de cada áreas en base a las prioridades políticas.

Será la tercera convocatoria consecutiva en tres semanas: la primera ocurrió el 24 de agosto, mientras que la segunda tuvo lugar el martes pasado. Durante el último encuentro, el jefe de Estado posó su atención en las declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, sobre la posibilidad de que su país revise la postura respecto al Reino Unido y las Islas Malvinas.

En aquella reunión, Milei definió la convocatoria a una cadena nacional que se llevó a cabo el jueves pasado, en la que anunció un endurecimiento de las sanciones contra aquellas empresas petroleras que operen en dicha zona sin autorización argentina y, además, el envío al Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

En Casa Rosada evaluaron favorablemente el impacto de los anuncios. La Oficina del Presidente de la República Argentina publicó un posteo en redes sociales en el que asegura que el 81,3% definió como "Muy bueno" lo comunicado por el mandatario, citando a una encuesta realizada por el diario Clarín. "Qué bueno ver que defender nuestra soberanía, para la abrumadora mayoría de la gente, trasciende la política", añadió Luis Caputo sobre el relevamiento.

El comunicado recibió el respaldo de grandes compañías internacionales de servicios petroleros. YPF destacó el respaldo de SLB, Halliburton y Baker Hughes a la posición argentina sobre las Islas Malvinas, luego de que las tres firmas internacionales aclararan que no participan ni prevén participar en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos Sea Lion en el archipiélago.

Presupuesto 2027, el próximo objetivo de Javier Milei

Pero la cuestión Malvinas no será el único tópico en la agenda de la reunión de este lunes. Otro de los puntos será el Presupuesto 2027, cuyo proyecto debe ser enviado al Congreso antes del 15 de septiembre.

A principios de julio, el Gobierno envió al Parlamento nacional un adelanto de la hoja de ruta del 2027, en el que proyectó una recuperación económica con menor inflación, aumento del salario real, crecimiento de la inversión y una nueva reducción de la pobreza durante el próximo año.

El documento, de 17 páginas, fue remitido por el Ministerio de Economía que encabeza Caputo, en cumplimiento de la Ley de Administración Financiera, que establece la presentación del avance presupuestario antes del envío del proyecto definitivo previsto para el 15 de septiembre.

Sin brindar precisiones, el informe anticipa una baja del ritmo de aumento de los precios, que según aseguran permitirá fortalecer la recuperación de los salarios reales y del ingreso disponible de los hogares, mejorando las condiciones para el consumo y la inversión privada.

Además, el Gobierno proyecta que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PBI) durante 2027 estará impulsado principalmente por una mayor inversión, la recuperación del consumo privado y el aporte positivo del sector externo.

La propuesta mantendrá como premisa innegociable el equilibrio fiscal, lo que anticipa complejas negociaciones con gobernadores y bloques dialoguistas en relación con la obra pública y los recursos provinciales.

Pero además se dará en medio de las negociaciones para la aprobación de la reforma del BCRA, la cual elimina la posibilidad de financiar al Tesoro a través de adelantos transitorios y establece restricciones para otras formas de asistencia financiera directa o indirecta.

Con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones, la Cámara baja aprobó en general a fines de agosto el proyecto que, de acuerdo al relato oficialista, busca ponerle “fin al flagelo de la inflación”. La intención es establecer límites institucionales para impedir que futuras gestiones vuelvan a utilizar al Banco Central como fuente de financiamiento del Tesoro.

En el armado de la estrategia parlamentaria tendrán un rol clave el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el diálogo con las provincias, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Además del proyecto presupuestario, la Casa Rosada busca impulsar en el Congreso iniciativas como la reforma electoral.

Súper RIGI, en la agenda de Javier Milei

Luego de la reunión de Gabinete, el Presidente de la Nación recibirá a ejecutivos de dos empresas internacionales. A las 12hs dialogará en Casa Rosada con las autoridades de la compañía multinacional DayOne Data, con sede en Singapur, dedicada a desarrollar y operar la infraestructura de los centros de datos principalmente en mercados asiáticos como Malasia, Indonesia y Hong Kong, pero también en Europa a través de sus operaciones en Finlandia.

Más tarde, desde las 14hs, se reúne con miembros de la empresa estadounidense de tecnología Tesla, fundada por el multimillonario Elon Musk, con quien Milei supo mantener fluídos vínculos en especial durante el primer año de su Gobierno. La firma se destaca por la producción de vehículos eléctricos cuyo principal insumo son los baterías de litio, un mineral abundante en el norte argentino.

El encuentro con ambas compañías tendrá lugar en un contexto en que el Ejecutivo intenta avanzar en el Senado con el proyecto del Súper RIGI, el cual cuenta con media sanción de Diputados pero que el oficialismo no consigue llevar al recinto por la reticencia de los aliados, particularmente del PRO.

El proyecto de Súper RIGI para "nuevas actividades económicas" consiste en un marco de beneficios para proyectos que impliquen inversiones de al menos u$s1.000 millones, con un desembolso del 20% en los primeros dos años. Entre sus características se encuentran: