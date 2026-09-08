Los bonos en dólares operan en baja y el riesgo país sube leve a 491 puntos básicos

Los bonos en dólares operan en baja, con el mercado atento a la inflación local y de EEUU, mientras el conflicto en Medio Oriente mantiene la presión sobre el petróleo.

Los bonos soberanos en dólares operan con mayoría de bajas tras el feriado por Labor Day en Wall Street. En tanto, los principales índices estadounidenses muestran un comportamiento dispar, mientras que el riesgo país argentino se ubica en 491 puntos básicos. Al mismo tiempo, los inversores se mantienen expectantes por los datos claves de la semana: el dato de inflación local que se conocerá este jueves, y el dato de inflación de los EEUU el viernes. Además, el conflicto en Medio Oriente continúa presionando sobre los precios del petróleo.