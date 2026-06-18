El BCRA volvió a acelerar las compras y llegó a 110 jornadas seguidas con saldo positivo + Agregar ámbito en









La autoridad monetaria adquirió u$s70 millones en el mercado oficial y acumuló más de u$s10.700 millones en lo que va de 2026. Las reservas internacionales cerraron en u$s47.502 millones.

El BCRA compró este jueves u$s70 millones.

El Banco Central (BCRA) volvió a acelerar el ritmo de compras en el mercado oficial de cambios este jueves al adquirir u$s70 millones, más del doble de los u$s34 millones que había sumado en la rueda previa, cuando registró su intervención más baja desde comienzos de abril.

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Con este resultado, la autoridad monetaria alcanzó las 110 ruedas consecutivas con saldo comprador, período en el que acumuló adquisiciones por más de u$s10.700 millones y profundizó el proceso de recomposición de reservas iniciado a comienzos de año.

En paralelo, las reservas internacionales brutas cerraron en u$s47.502 millones, apenas u$s6 millones por debajo de los u$s47.508 millones informados en la jornada previa, lo que reflejó una rueda de relativa estabilidad tras el impacto que había tenido la caída del precio del oro sobre el stock de activos del Central.





La evolución vuelve a reflejar que la dinámica de las reservas no depende únicamente de las compras de dólares del Banco Central, sino también de las variaciones en el precio del oro y de los movimientos de las monedas que integran la canasta de activos de la autoridad monetaria.

Dólar en máximos desde febrero y menor oferta de divisas La rueda estuvo marcada por una nueva suba del tipo de cambio oficial. El dólar mayorista avanzó $9,50 hasta los $1.451, su valor más alto desde el 2 de febrero, acumulando tres jornadas consecutivas al alza.

Los operadores atribuyen este movimiento a un reacomodamiento entre oferta y demanda de divisas luego de varias semanas de fuerte liquidación exportadora. En paralelo, el mercado comenzó a monitorear una desaceleración en el ingreso de dólares del agro y una demanda algo más firme por cobertura. Aun así, el tipo de cambio continúa lejos del techo de la banda cambiaria, ubicado en torno a $1.788, mientras que los contratos de futuros siguen reflejando expectativas de una suba gradual del dólar para el segundo semestre.