Gustavo Arengo, ministro de Hacienda de CABA: "No veo al dólar yendo hacia el techo de las bandas"

El jefe del equipo económico porteño analizó la tendencia a futuro de la divisa estadounidense y no coincidió con la proyección realizada semanas atrás por el vocero Adrián Ravier. Además, repasó el estado de las cuentas de la Ciudad, el vínculo con Nación tras el acuerdo por la coparticipación y los planes de financiamiento para obras como la Línea F.

El ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires, Gustavo Arengo Piragine, destacó las transformaciones impulsadas por el Gobierno nacional en materia de orden económico, valoró el proyecto de reforma del BCRA impulsado por el presidente Javier Milei para evitar distorsiones en el plano fiscal y dijo ser optimista respecto al rumbo del país, a pesar del impacto que el cambio de matriz productiva ha generado en el distrito. También se refirió a la evolución del dólar tras las declaraciones del portavoz, Adrián Ravier: "No veo al dólar yendo hacia el techo de las bandas".

La semana pasada, el mandatario libertario presentó una serie de iniciativas para modificar la Carta Orgánica del Banco Central con dos propósitos principales: impedir que pueda financiarse el déficit presupuestario del fisco nacional con emisión monetaria y dificultar la remoción del titular del banco para garantizar su independencia del poder político.

En diálogo con el programa de Radio con Vos "Y ahora qué" , el contador público correntino celebró las propuestas del mandatario libertario. "Creo que Milei está planteando algunas herramientas para evitar que sucedan algunas de las distorsiones que han pasado muchísimas veces a lo largo de las últimas décadas en Argentina, como gastar más de lo que ingresa, financiarlo a través del Banco Central, no tener un BCRA independiente que no sólo se ocupe de la estabilidad de la moneda sino que se encargue del desarrollo económico argentino", dijo

Coincidió también en buena medida con la propuesta de invitar a las provincias a adherir a algunas de las herramientas que impulsa Nación, pero puso sus reparos: "No es aplicable a todas las jurisdicciones. En el caso de CABA, venimos con un orden fiscal en los últimos 20 años y ahora se le ha subido la calificación crediticia : está dos escalones arriba de Nación. Cuando uno mira la historia crediticia, Argentina tiene un default cada 10 años y la Ciudad nunca defaulteó".

Para Arengo, las propuestas impulsadas por los libertarios "sirven para evitar algunos errores", pero deben enfocarse en jurisdicciones en las que las cuentas no estén equilibradas fiscalmente. "Hay algunas que venimos siendo ordenadas fiscalmente y no necesariamente hay que aplicar estas mismas herramientas", recalcó en un contexto en que proliferan las voces porteñas de La Libertad Avanza que reclaman por más desregulación y mayor recortes de impuestos.

El impacto de la caída de la economía en CABA

A pesar del orden macro, a nivel micro la Ciudad refleja los cambios económicos que atraviesa el país. Y, en particular, sufre el impacto en los ingresos. "Lo que viene pasando es algo bastante similar a lo que sucede a nivel nacional. La evolución de la actividad económica es bastante heterogénea. Así como a nivel nacional tenés sectores ganadores como el agro, energía, minería, en la Ciudad el sector financiero es el que venía creciendo y era uno de los ganadores. Pero también tenemos algunos con ciertas caídas como la construcción, la industria y el comercio. Esa heterogeneidad hace que en este último tiempo, sobre todo desde marzo, empezamos a tener caídas de Ingresos Brutos", señaló el ministro.

La caída en la actividad económica se refleja también en la recaudación, reconoció Arengo, aunque manifestó su optimismo respecto a una recuperación. "En estos últimos meses, con la inflación cayendo, recuperó un poco el salario real de los trabajadores del sector privado como público. Eso motoriza un poco la actividad económica. Con la baja de tasas de este último tiempo empieza a mejorar un poco la economía y estos sectores, que son los más perjudicados, empiezan a crecer", expresó.

Respecto a las medidas paliativas para los sectores más golpeados, Arengo señaló que CABA ha implementado un alivio fiscal mediante la eliminación de impuestos al trabajo y al consumo. A la exención de IIBB que rige para profesionales se le sumó en el último tiempo la supresión del cobro para servicios no profesionales: "Eliminamos IIBB para las primeras tres categorías de monotributo para servicios no profesionales y a las cinco siguientes se le aplica una reducción del 75%. Esto impacta en más de 140.000 contribuyentes".

Gustavo Arengo y Jorge Macri.

El ministro de Hacienda porteño también resaltó que a raíz del aumento de la morosidad crediticia en los últimos años, CABA tomó medidas para reducir el impacto en las familias. "Hay muchas familias que se están financiando a través de la tarjeta de crédito. Por ese motivo tomamos la decisión de eliminar el impuesto de Sellos al financiamiento de la tarjeta de crédito", dijo. Esto genera un impacto directo en 1.500.000 tarjetas en la Ciudad, cambio que vino de la mano con un aumento del mínimo de exención de Sellos para la compra de Vivienda Única, que pasó de u$s50.000 a u$s150.000.

En términos de ABL, Arengo señaló que se eximió el pago durante el primer semestre a todo el sector hotelero y gastronómico en la Ciudad, uno de los sectores más relevantes dado el interés turístico que tiene el distrito. La medida fue impulsada en la Legislatura por el legislador del peronismo, Matías Lammens, y contó con el aval del PRO. "Venimos tomando muchas medidas para paliar esta situación. Sabemos que es complejo y no alcanza, pero es parte de lo que el jefe de Gobierno, Jorge Macri, nos viene pidiendo", remarcó.

Para Arengo, los cambios en la matriz productiva argentina, enfocada en sectores como la energía, la minería y el agro, "en parte vinieron para quedarse". "Sabemos que gran parte de este modelo tiene mucho más movimiento en la zona de cordillera a través de energía o minería,o también en el agro, y por ahí tiene menor impacto en los grandes centros de consumo", explicó.

Respecto a CABA añadió: "Siempre se caracterizó por ser un hub de servicios, entonces tenemos que trabajar para ver cómo seguimos atrayendo inversiones para después prestar servicios, no sólo al interior del país, sino también al mundo. Y acá tenemos muchas personas calificadas. Como dice Jorge (Macri): la Ciudad de Buenos Aires no tiene litio, no tiene energía, no tiene minería, no tiene la pampa húmeda, pero sí tiene capital humano muy calificado".

La relación entre CABA y Nación

Durante la entrevista, Arengo fue consultado sobre la relación entre Ciudad y Nación a raíz de las tensiones que marcaron el 2025 y del acercamiento que tuvo lugar en el primer semestre del 2026 entre el mandatario porteño y Milei que culminó con el acuerdo por la deuda de la coparticipación. "Creo que es importante destacar la buena relación que venimos teniendo. Particularmente en Hacienda con el Ministerio de Economía tenemos relación continua. Hablo con ellos prácticamente dos o tres veces por semana. Con este Gobierno nacional firmamos un acuerdo para que nos empiecen a transferir y a cumplir el fallo de la Corte Suprema que Alberto Fernández nos quitó de un día para el otro", sentenció.

Respecto a la deuda de la coparticipación, reconoció que en el último semestre del 2025 "empezó a haber alguna discontinuidad de esas transferencias", pero dijo que Macri y el equipo económico porteño entendió la situación que atraviesa Nación. "Sabemos que ellos tienen un objetivo de cumplimiento de metas fiscales para mantener el equilibrio y que es parte del sostenimiento de la macro. Entendíamos esa situación y por eso también pudimos llegar este año a un acuerdo en mayo en el cual firmamos el pago de esa deuda a través de bonos", añadió.

Arengo destacó que el "muy buen diálogo" es muy importante para que CABA pueda acceder a financiamiento para el que requieren de la aprobación de Nación, como las aprobaciones de las emisiones de deuda o el nuevo pedido por u$s150 millones. "Lo estamos trabajando con ellos para financiar los pasos bajo nivel que estamos haciendo, como el Anillo Pampa, que es el más relevante, pero también para la compra de nuevos vagones de la línea A y C", dijo y también puso como ejemplo el acceso al mercado: "En mayo emitimos u$s500 millones a 10 años. Pudimos acceder al mercado este último tiempo a tasas que durante mucho tiempo la Ciudad no pudo acceder".

Luego de haber emitido en el mercado internacional, el ministro porteño reveló que tienen previsto nueva salida pero a nivel local. "Tenemos previsto emitir u$s150 millones, pero en el mercado local y en pesos. Nuestra idea después de haber emitido en el mercado internacional, es también poder trabajar en emisiones locales. Pese a que el stock de deuda es del 20% y es muy bajo sobre ingreso, hoy está prácticamente dolarizado.

CABA avanza en la planificación del subte F.

El endeudamiento de las provincias y la línea F

Consultado sobre si fue un error o no el nivel de endeudamiento en dólares de las provincias durante el gobierno de Juntos por el Cambio, el funcionario del gobierno de Macri consideró que no fue una equivocación haber salido a emitir al mercado internacional. "Lo que uno tiene que tener en cuenta en ese caso es si genera o no genera dólares y qué capacidad tiene después de pagarlo. Hay algunas provincias que a mi entender están en condiciones de emitir y otras que no", remarcó.

En ese sentido, señaló como un hecho "relevante" en materia de deuda lo que ocurrió en 2021 con la reestructuración que las provincias debieron hacer de su stock de manera forzada. "Eso es algo que impacta en las calificaciones crediticias y en las tasas que uno puede emitir. "Nosotros como no teníamos acceso al mercado lo que decidimos fue hacer menos obras y pagar nuestra deuda. Hoy vemos los réditos en nuestras tasas. No creo que esté mal emitir en dólares, pero sí depende del contexto, de las tasas y de los recursos que genera cada una", aclaró.

En cuanto a las obras previstas, Arengo habló sobre la Línea F del subterráneo. "La legislatura aprobó hace aproximadamente un mes y medio el proyecto que habilita a salir a buscar financiamiento. Está previsto que en septiembre se abran los sobres de la licitación y que las obras arranquen el primer mes del 2027", dijo y no dudó en señalarla como "una de las obras más grandes que la Ciudad ha licitado en su historia. Estamos muy contentos en avanzar con este proceso".

La evolución del dólar

En otro pasaje de la entrevista, el titular de la cartera económica de CABA se explayó sobre la evolución del dólar ante la consulta sobre las declaraciones del portavoz, Adrián Ravier, quien mencionó que su valor se podría elevar a un rango cercano a los $1.800. "Muchas veces se hablan de expectativas o proyecciones como el REM del BCRA, pero yo soy más de mirar lo que viene pasando en la realidad. Y la realidad es que viene muy estable el tipo de cambio en los últimos meses", dijo.

Para Arengo, el Gobierno nacional "plantea dentro de su política macro mantener la estabilidad cambiaria" ya que eso es relevante dado el impacto que podría tener en la inflación. Por ese motivo, no vislumbró grandes cambios. "Me imagino un escenario sin demasiado movimiento. Claramente uno puede ver el techo de las bandas en ese valor, pero yo no veo que el dólar vaya al techo de bandas. Lo más probable es que tenga un movimiento más parecido a la inflación, pero sin grandes cambios".

Un aspecto relevante en la vida socio-económica de la Ciudad de Buenos Aires es el tema del acceso a una vivienda y de los precios de los alquileres para los inquilinos. En ese sentido, señaló que recientemente y por orden de Macri el Banco Ciudad lanzó líneas de crédito con tasa preferencial para la compra de la primera propiedad.

"A principios de año el jefe de gobierno, Jorge Macri, lanzó una nueva línea de créditos. Ordenó que todos los dividendos que genera el Banco Ciudad y que tendrían que estar distribuidos para hacer obras de infraestructura en la ciudad, se destinen a créditos hipotecarios", contó Arengo y añadió: "Esto implicaba aproximadamente entre 3.500 y 5.000 nuevas líneas de crédito".

"Para nosotros es muy importante poder dar acceso a la vivienda", añadió Arengo y señaló que "es uno de los grandes problemas que existen en los grandes centros urbanos". El correntino recalcó también que el crédito hipotecario "está condicionado por la macro y por las inversiones de largo plazo" y, pese a las colocaciones que logra hacer CABA, explicó que hoy no hay un mercado a 20 años como hay en EEUU, donde se pueden emitir bonos a tres décadas. Eso, dijo, limita el fondeo bancario para crédito, un rubro que no logra expandirse. "En la Ciudad estamos haciendo el máximo esfuerzo posible para poder aumentar esa oferta que para nosotros es clave porque creemos que hay que poder dar acceso a la vivienda", sostuvo.

Sobre el final de la entrevista, Arengo manifestó su optimismo respecto al futuro de la Argentina. "Soy optimista. Creo que se ha hecho un trabajo muy importante en arreglar distorsiones. Lo que viene es que tenemos que crecer. Necesitamos crecer durante mucho tiempo porque las medidas de alivio y de baja tributaria que necesita Argentina y las provincias solamente se logran si tenemos crecimiento de largo plazo. No tenemos que crecer a tasas chinas. Con hacerlo al 2 o 3% pero durante mucho tiempo va a permitir que Argentina salga del letargo que viene hace mucho y desarrollarnos como país", cerró.