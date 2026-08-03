El dólar blue bajó por tercera rueda consecutiva, a contramano del oficial

La divisa paralela volvió a perder terreno y se alejó del máximo nominal alcanzado la semana pasada. En simultáneo, el mayorista avanzó hasta $1.495, lo que redujo la distancia entre ambas referencias cambiarias.

El blue acumuló tres bajas consecutivas, mientras el mayorista volvió a acercarse a los $1.500.

El dólar blue cerró este lunes 3 de agosto a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta , tras caer 0,32% durante la jornada. De esta manera, la cotización paralela encadenó su tercera rueda consecutiva a la baja y acumuló un retroceso de $15 desde el máximo nominal de $1.570 alcanzado la semana pasada.

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En sentido contrario, el dólar oficial mayorista avanzó 0,67% hasta los $1.495 y volvió a quedar al borde de superar los $1.500. Como consecuencia, la brecha entre ambas cotizaciones se comprimió hasta el 4% , luego de haber alcanzado la semana pasada su nivel más elevado en más de seis meses.

La dinámica dispar se produjo después de que el tipo de cambio oficial retrocediera 0,8% durante la última semana de julio hasta los $1.485. Así, revirtió parte del incremento previo y terminó el mes prácticamente sin cambios , con un avance de apenas 0,2%. El contexto externo contribuyó a la apreciación del peso, dado que el dólar se debilitó a escala global y el índice DXY cayó 1,5% semanal, aunque también reaparecieron señales de intervención oficial.

Según estimaciones privadas, el BCRA vendió u$s415 millones en instrumentos dólar linked el 28 de julio, mientras que el Tesoro colocó otros u$s145 millones en el mercado oficial . Además, durante la última licitación se adjudicaron u$s2.583 millones netos en títulos vinculados al dólar.

En el acumulado de julio, la autoridad monetaria habría vendido alrededor de u$s1.500 millones de estos instrumentos en el mercado secundario y su posición vendida en futuros podría haber aumentado desde los u$s492 millones registrados en junio hasta un máximo de u$s800 millones.

Pese a estas intervenciones, el Central mantuvo una demanda sostenida de divisas y compró u$s2.163 millones en julio, equivalentes a un promedio diario de u$s103 millones, el tercer mejor resultado de 2026 detrás de abril y mayo. E

En paralelo, CIARA-CEC informó que el complejo agroexportador liquidó u$s2.918 millones en julio, un 3% menos que en junio, y acumuló u$s16.297 millones en el año. Desde la entidad anticiparon que 2026 presenta el perfil de una “campaña agrícola normal gracias a la ausencia de esquemas temporales”, mientras que el flujo sostenido del agro sugiere que la presión de otros demandantes de divisas fue menor que la observada en junio.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, lunes 3 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.495 para la venta.

Valor del CCL hoy, lunes 3 de agosto

El dólar CCL cerró a $1.580,8 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.4%.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 3 de agosto

El dólar MEP cerró a $1.525,11 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 3 de agosto

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.969,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 3 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.572, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 3 de agosto

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s63.950, según Binance.