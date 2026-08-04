Se avecina un tormentón y bajas temperaturas en el AMBA: cuándo llueve y qué día llega el frío + Agregar ámbito en









El martes tendrá una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 15 grados. Además de la neblina prevista para la madrugada y la noche, el SMN anticipa probabilidad de lluvias durante toda la jornada.

Se acerca un tormentón que hará caer la temperatura en Buenos Aires: cuándo llueve y qué día llega el frío. Mariano Fuchila

El clima en Buenos Aires volverá a cambiar en las próximas horas con la llegada de una nueva tormenta que marcará un quiebre en las condiciones meteorológicas. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la semana estará atravesada por dos períodos de inestabilidad, con lluvias previstas para distintos momentos y un posterior descenso de la temperatura que devolverá el frío al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

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Tras varios días con humedad, neblina y condiciones variables, el ingreso de una masa de aire más fría provocará un cambio en el tiempo hacia el final de la semana, con mañanas más frías y temperaturas máximas que se mantendrán por debajo de los 16 grados.

Cómo seguirá el clima en el AMBA El martes tendrá una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 15 grados. Además de la neblina prevista para la madrugada y la noche, el SMN anticipa probabilidad de lluvias durante toda la jornada.

El martes tendrá una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 15 grados. Además de la neblina prevista para la madrugada y la noche, el SMN anticipa probabilidad de lluvias durante toda la jornada. En ese contexto, se espera una jornada húmeda, gris y con precipitaciones intermitentes que podrían registrarse desde las primeras horas, afectando la circulación y las actividades al aire libre.

Luego de una mejora temporaria durante el miércoles, cuando solo se prevé neblina en la madrugada y no se esperan lluvias significativas, el mal tiempo regresará el jueves 6 de agosto.

El jueves estará marcado por el regreso de la inestabilidad, con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 16 grados. Las lluvias podrían desarrollarse durante la tarde y la noche. Con el ingreso del aire frío, el viernes registrará una mínima de 7 grados y una máxima de 14 grados, en una jornada con cielo parcialmente nublado. El sábado continuará el ambiente fresco, con una mínima de 9 grados, una máxima de 15 grados y cielo nublado durante todo el día. Finalmente, el domingo será la jornada más fría del período, con una mínima de 5 grados y una máxima de 12 grados, bajo un cielo mayormente nublado.

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