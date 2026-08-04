Calendario de cobro ANSES agosto: fechas para DNI terminados en 8 y 9

El organismo organiza los pagos según la terminación del documento y el tipo de prestación que recibe cada beneficiario.

Los beneficiarios con documentos finalizados en 8 y 9 ya tienen confirmadas las fechas de acreditación para jubilaciones, asignaciones y otros beneficios de agosto.

ANSES confirmó el calendario de pagos correspondiente a agosto de 2026 para jubilados, pensionados, titulares de asignaciones familiares, Pensiones No Contributivas (PNC) y beneficiarios de la Prestación por Desempleo. Como todos los meses, las acreditaciones se realizan de manera escalonada según la terminación del DNI.

En agosto, los haberes llegan con un incremento del 1,89% , correspondiente a la actualización por movilidad basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, continúa el pago del bono extraordinario para jubilados y pensionados que perciben los ingresos más bajos , de acuerdo con las condiciones establecidas por el Gobierno.

Quienes tienen DNI terminados en 8 y 9 se encuentran entre los últimos grupos en cobrar la mayoría de las prestaciones. Sin embargo, la fecha exacta depende del beneficio que perciba cada persona, ya que ANSES mantiene cronogramas diferenciados para jubilaciones, AUH, Asignación por Embarazo, PNC y Prestación por Desempleo.

En el caso de las jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo , el calendario de agosto establece las siguientes fechas para los documentos terminados en 8 y 9:

Para quienes perciben haberes superiores a la jubilación mínima , el cronograma se concentra sobre el cierre del mes:

DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto

Además del aumento del 1,89%, quienes cobran la jubilación mínima siguen recibiendo el bono extraordinario dispuesto por el Gobierno, mientras que aquellos cuyos ingresos superan ese piso pueden acceder a un monto proporcional hasta alcanzar el límite previsto para ese beneficio.

Cuándo cobran la AUH y la Asignación por Embarazo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) mantienen el mismo esquema de fechas que las jubilaciones mínimas. Para agosto, ANSES confirmó el siguiente cronograma para quienes tienen DNI terminados en 8 y 9:

DNI terminado en 8: jueves 21 de agosto

jueves DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto

Quienes cobran la AUH seguirán percibiendo el porcentaje mensual correspondiente, mientras que el monto retenido estará disponible una vez presentada la Libreta AUH en los plazos establecidos por el organismo. El organismo recomienda consultar la fecha individual de cobro a través de Mi ANSES, donde también pueden verificarse los datos personales y la prestación correspondiente.

Calendario para Pensiones No Contributivas (PNC)

Las Pensiones No Contributivas son una de las primeras prestaciones que ANSES liquida cada mes. Para agosto de 2026, el cronograma establece que los beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9 cobran el 14 de agosto. Ese mismo calendario alcanza a quienes perciben pensiones por invalidez, por vejez y a las madres de siete hijos, entre otras prestaciones incluidas dentro del régimen de Pensiones No Contributivas.

Las Asignaciones Familiares correspondientes a titulares de PNC, en cambio, no siguen un cronograma por terminación de documento. ANSES informó que estarán disponibles entre el 10 de agosto y el 11 de septiembre, independientemente del número final del DNI.

ANSES

Cronograma para Prestación por Desempleo y Pago Único

Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo también perciben sus haberes según la terminación del DNI. En agosto, ANSES confirmó el siguiente esquema para los documentos finalizados en 8 y 9:

DNI terminados en 8 y 9: jueves 28 de agosto

Por otra parte, las Asignaciones de Pago Único, que incluyen los beneficios por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, no tienen un cronograma escalonado por documento. El organismo informó que esas prestaciones podrán cobrarse entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre, siempre que el trámite haya sido aprobado y la liquidación se encuentre disponible.

Cómo consultar el lugar de cobro y recomendaciones

Para consultar la fecha y el lugar exacto de acreditación, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES utilizando su Clave de la Seguridad Social o acceder al sitio web oficial del organismo. A través de la sección de consultas, es posible verificar el desglose del haber correspondiente al mes de agosto y confirmar la cuenta bancaria o sucursal asignada para el cobro.

Por otro lado, la entidad recuerda que no es indispensable retirar la totalidad del dinero en efectivo el mismo día de la acreditación. Los fondos permanecen depositados en las cuentas bancarias de los titulares y pueden utilizarse en cualquier momento a través de la tarjeta de débito o mediante pagos electrónicos.