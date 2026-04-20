El BCRA ya acumuló 70 ruedas al hilo con compra de dólares: sumó otros u$s131 millones + Seguir en









La autoridad monetaria volvió a cerrar su participación en el MLC con saldo a favor. Aun así, las reservas brutas cayeron.

El BCRA compró más de u$s6.000 millones en 2026.

El Banco Central (BCRA) acumuló ya 70 ruedas consecutivas con compra de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC). En ese lapso sumó u$s6.147 millones, más de la mitad de las divisas que el Gobierno se propuso comprar en todo 2026, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este lunes la autoridad monetaria terminó con un resultado neto a favor de u$s131 millones, lo cual significó cierta aceleración en comparación con las jornadas anteriores. Vale recordar que, tras la llegada a buen puerto de la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas, el FMI dio a conocer en su comunicado que el objetivo trazado con las autoridades argentinas fue culminar el año con un saldo de u$s10.000 millones.

Esto se enmarca en el programa de acumulación de reservas que el equipo económico lanzó desde enero. Luego de un 2 de enero sin compras, a partir de allí el BCRA absorbió parte de lo operado en el mercado de manera continua.

Pese a la participación del Central en el MLC, las reservas brutas internacionales anotaron una merma diaria de -u$s44 millones, hasta los u$s45.747 millones. En términos netos se ubican en torno a los u$s750 millones.

El dilema entre seguir acumulando reservas o volver a utilizar el dólar como ancla inflacionaria El inicio de la cosecha gruesa le da al Gobierno una buena oportunidad para acelerar las compras de divisas y fortalecer las reservas. Sin embargo, esto puede ponerle un piso al valor del dólar, en un contexto de aceleración inflacionaria que reactivó el debate sobre el uso del ancla cambiaria para contener los precios.

Tras varios días con tendencia bajista, el tipo de cambio oficial subió por segunda rueda al hilo este lunes al avanzar $11,50 y culminar en los $1.376 para la venta. Aun así, en términos reales la cotización sigue en mínimos desde mediados del año pasado. Entre los paralelos, el contado con liquidación (CCL) opera a $1.468,29, mientras que el MEP lo hace a $1.414,76. En tanto, el dólar blue se sostiene a $1.410 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.