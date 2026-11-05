REM de octubre: los gurúes de la city actualizan sus pronósticos para el dólar, la inflación y el PBI

El Banco Central dará a conocer esta tarde el Relevamiento de Expectativas de Mercado con las proyecciones de más de 40 consultoras y entidades financieras. Tras convalidar meses atrás un escenario de leve contracción y traspiés en la actividad, el mercado recalibra sus expectativas para comprobar si los precios continúan perforando pisos.

El comportamiento de la inflación minorista y el esquema cambiario centran la atención de las mesas de dinero en la previa del informe oficial.

El mercado financiero vive una jornada de marcada atención a la espera de una de las fotos macroeconómicas más consultadas por las mesas de dinero. El Banco Central (BCRA) publicará esta tarde el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a octubre , el informe que reúne los pronósticos de decenas de consultoras locales, centros de investigación y bancos privados.

En esta oportunidad, el consenso de la city ofrecerá una señal clave para determinar si las principales variables nominales y reales se mantienen dentro del carril previsto por el programa económico o si se profundizan los ajustes en las estimaciones privadas tras los vaivenes registrados en el tramo previo del año .

Mientras que en informes anteriores, la city debió reconocer el impacto de la recesión técnica registrada en trimestres previos —con recortes pronunciados en las proyecciones anuales del Producto Bruto Interno (PBI) que ubicaron el crecimiento en la zona del 1,5%—, las miradas actuales buscan señales de rebote y estabilización definitiva para el último tramo del ejercicio.

En el centro del análisis de los operadores se ubica la dinámica de los precios minoristas. Las estimaciones anteriores ue manejan las principales consultoras que integran el relevamiento sugieren que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del décimo mes del año habría consolidado la continuidad en el sendero de moderación, entre un 1,8% y el 2%.

El acortamiento de la brecha cambiaria , la estabilidad de las cotizaciones financieras y el ancla fiscal fundamentan las proyecciones que prevén registros contenidos, algo que reduce progresivamente la inercia inflacionaria que supo dominar los arranques de año previos.

Expectativa por el sendero cambiario y el pulso de la economía real

La trayectoria del dólar oficial es otro de los ejes que concentrará la mirada de los analistas al momento de la difusión de los datos oficiales. Con un esquema de deslizamiento administrado que busca evitar descalces y coordinar las variables monetarias, el mercado espera ratificar un sendero de depreciación previsible para el tipo de cambio mayorista.

Las proyecciones de las mesas descartan escenarios de corrección abrupta y aguardan confirmaciones sobre la liquidez de divisas proyectada para los próximos meses, en un contexto marcado por la solidez relativa del superávit comercial y el comportamiento de las reservas.

Finalmente, el informe vespertino del BCRA arrojará luz sobre el diagnóstico del mercado respecto de la actividad económica tras los meses más complejos del año. En un escenario donde el mercado ya la velocidad de un hipotético rebote trimestral, las proyecciones sobre el PBI permitirán evaluar si la city vislumbra una consolidación de la recuperación en el cuarto trimestre o si prevalece la cautela sobre la velocidad del consumo y la demanda agregada de cara a los próximos meses.