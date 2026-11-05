Paraguay: legisladores oficialistas no dieron quórum para tratar la renuncia de Santiago Peña

El Congreso debía definir si aceptaba la dimisión del Presidente o rechazaba el pedido y continuaba el juicio político, en medio del escándalo de Ueno Bank.

El oficialismo paraguayo dejó sin quórum este jueves la sesión bicameral extraordinaria que debía definir si aceptaba o rechazaba la renuncia del presidente Santiago Peña , en medio de la crisis desatada por el escándalo de Ueno Bank . Los legisladores colorados se retiraron del recinto cuando advirtieron que no contaban con los votos necesarios para aprobar la dimisión y habilitar la sucesión del vicepresidente Pedro Alliana.

La decisión se produjo después de un extenso debate y durante el conteo de votos, en un escenario marcado por el avance del juicio político contra Peña , cuya acusación había sido aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados. La oposición cuestionó que aceptar la renuncia podía garantizarle al mandatario una salida institucional con protección parlamentaria.

El punto central de la disputa es que, si el Congreso acepta la dimisión, Peña accedería a una senaduría vitalicia y a los fueros correspondientes , una situación que, según legisladores opositores, podría dificultar que avance una eventual investigación penal por el caso Ueno Bank. El escándalo financiero dejó a millones de paraguayos afectados por el congelamiento de sus fondos.

Durante la sesión, el senador liberal Líder Amarilla sostuvo que el Congreso debía continuar con el juicio político y no tratar la renuncia. “Si aceptamos esta renuncia, lo que estamos haciendo es que Santiago Peña adquiera fueros y que todo el dinero que se robó, quede impune, porque la Fiscalía no le va a poder imputar”, afirmó.

En la misma línea, la senadora liberal Celeste Amarilla cuestionó la decisión de tratar la dimisión y aseguró que la renuncia no interrumpe un proceso ya iniciado. “La renuncia de Peña no interrumpe un proceso iniciado y esta Constitución se respeta, no se interpreta”, expresó.

La senadora opositora Yolanda Paredes también criticó a los legisladores que buscaban aceptar la salida del mandatario y advirtió que podrían convertirlo en senador vitalicio. “Le van a blindar a un delincuente y esa es la responsabilidad que van a cargar sobre sus hombros”, señaló.

Por su parte, el diputado Raúl Benítez reclamó que continúe el juicio político y que se esclarezca el destino de los fondos de los ahorristas. “Necesitamos saber dónde está la plata”, sostuvo.

El oficialismo defendió la aceptación de la renuncia

Desde el sector colorado, el diputado cartista Yamil Esgaib defendió la posibilidad de aceptar la dimisión y argumentó que era necesario cerrar la crisis política para evitar nuevos conflictos en las calles. También sostuvo que el Senado podría analizar posteriormente un eventual pedido de desafuero de Peña si lo solicitaba la Fiscalía.

El legislador Rodrigo Gamarra, en tanto, afirmó que aceptar la renuncia no implicaba avalar las acciones del Presidente, sino permitir que las instituciones funcionaran y que los ahorristas recuperaran su dinero.

En paralelo, durante la sesión se consultó si existía una notificación oficial sobre una eventual salida de Peña del país, ante versiones que lo ubicaban en la Argentina. Desde la Secretaría del Congreso respondieron que no habían recibido ninguna comunicación presidencial al respecto.

La crisis política se profundizó tras la intervención de Ueno Bank, entidad vinculada a antiguos socios comerciales del mandatario. La decisión del Banco Central paraguayo congeló depósitos y ahorros de miles de clientes, mientras avanzan las investigaciones sobre las operaciones financieras y los fondos públicos depositados en la entidad.