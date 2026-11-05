BMW vs. Tesla FSD: así es el sistema de conducción semiautónoma que llegará en 2027

La marca alemana prepara nuevas funciones inteligentes para facilitar los trayectos y mejorar la seguridad vial.

BMW prepara una nueva etapa en el desarrollo de tecnologías para sus vehículos.

La industria automotriz sigue evolucionando y ahora avanza hacia vehículos capaces de hacer cada vez más maniobras con asistencia electrónica . Los fabricantes buscan desarrollar tecnologías que reduzcan la carga de trabajo al volante, especialmente en calles con tránsito intenso y situaciones que requieren atención constante.

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En ese contexto, una nueva propuesta promete integrar las indicaciones del GPS con las decisiones del vehículo durante el recorrido. El objetivo es ofrecer una experiencia más fluida , sin reemplazar la responsabilidad de quien maneja ni eliminar la necesidad de supervisar el tránsito.

BMW incorporará en 2027 un sistema de c onducción semiautónoma de nivel 2 que usará la navegación de BMW Maps para asistir al conductor en distintas maniobras urbanas. Su lanzamiento está previsto inicialmente en Alemania , con una expansión gradual hacia otros países.

La tecnología combinará las indicaciones del navegador con la información que el vehículo obtiene de su entorno. De esta manera, podrá ofrecer asistencia en situaciones habituales de la circulación:

Una de las novedades será BMW Symbiotic Drive , una función que permitirá combinar las acciones del conductor con las del sistema. Aunque la asistencia esté activada, la persona podrá acelerar, frenar o mover el volante para adaptar el comportamiento del auto.

Además, el vehículo tendrá en cuenta los movimientos del volante y la dirección de la mirada para interpretar determinadas intenciones del conductor. La información se mostrará por BMW Panoramic iDrive, en la pantalla central, BMW Maps with Driver Assistance ofrecerá una representación tridimensional de la ruta, los autos cercanos y las funciones de asistencia que estén activas.

La competencia entre fabricantes impulsa nuevas innovaciones en la industria automotriz. Gentileza - BMW Group

La respuesta alemana al dominio de Tesla en Europa

La nueva apuesta de BMW busca competir con los sistemas avanzados de asistencia que Tesla ya comercializa en distintos mercados europeos, especialmente con su tecnología Full Self-Driving (FSD) supervisada. A pesar de su nombre, FSD tampoco permite que el vehículo circule sin supervisión humana, ya que el conductor sigue siendo responsable de controlar el entorno y actuar ante cualquier situación que lo requiera.

En Europa, Tesla empezó a usar la denominación comercial Tesla Assisted Driving para evitar que el nombre original se interprete como una capacidad de conducción completamente autónoma. La tecnología tuvo autorizaciones en determinados países, aunque su aprobación general para toda la Unión Europea todavía enfrenta procedimientos regulatorios.

BMW, por su parte, apuesta por integrar la asistencia directamente con su sistema de navegación. La marca pretende que el vehículo pueda acompañar al conductor durante distintas etapas de un mismo recorrido, desde las autopistas hasta las calles urbanas.

Para avanzar con el lanzamiento, la compañía completó las pruebas técnicas exigidas por un servicio independiente bajo la normativa UNECE R171, correspondiente a DCAS Serie 2. De todas formas, todavía falta la confirmación reglamentaria prevista para principios de 2027.

Los próximos modelos incorporarán avances tecnológicos para mejorar la experiencia al volante. Gentileza - BMW Blog

¿Qué modelos de BMW vendrán preparados de serie para esta tecnología?

Los BMW iX3, iX4, X5, Serie 3 y Serie 7 tendrán incorporado de fábrica el equipamiento técnico necesario para utilizar las nuevas funciones de asistencia urbana. Esto permitirá que los propietarios puedan activarlas incluso después de haber comprado el vehículo. Los modelos anunciados por la compañía son:

BMW iX3

BMW iX4

BMW X5, en todas sus variantes

BMW Serie 3, en todas sus variantes

BMW Serie 7, en todas sus variantes

El software podrá instalarse a través de actualizaciones inalámbricas, conocidas como over the air, una vez que las herramientas estén disponibles y autorizadas en cada país. Las nuevas prestaciones formarán parte del paquete Motorway and City Assistant, que busca integrar la asistencia en autopistas con las maniobras dentro de las ciudades.