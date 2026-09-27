¿Cuánto sale el Muse Charm, el "Tamagotchi" de Mark Zuckerberg?

Meta volvió a sorprender con un nuevo dispositivo pensado para acompañar al usuario durante todo el día. Gentileza - Meta

Mark Zuckerberg sorprendió durante Meta Connect 2026 con Muse Charm, un pequeño dispositivo con inteligencia artificial que se puede llevar a todos lados, ya sea guardado en el bolsillo o colgado de un llavero para combinarlo con el outfit.

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Por su tamaño, la pantalla y el personaje que aparece en el centro, los fanáticos no tardaron en compararlo con un Tamagotchi. Pero, en vez de cuidar una mascota virtual, el aparato permite hablar directamente con Muse, el nuevo asistente personal de Meta.

Muse Charm fue comparado con un Tamagotchi por su tamaño y el avatar que aparece en pantalla. Gentileza - Meta ¿Qué es Muse Charm y cómo funciona el gadget de Meta? Muse Charm tiene el tamaño de un estuche de AirPods y fue pensado para tener acceso rápido a Muse sin sacar el celular. El usuario solo tiene que activar el dispositivo y empezar a hablar. De esta manera, no tiene que buscar el teléfono, desbloquearlo y entrar a una aplicación cada vez que quiere hacer una consulta.

En la pantalla aparece un avatar personalizable de Muse, justamente uno de los detalles que generó la comparación con los Tamagotchi. Además, cuenta con conexión 5G propia, por lo que no necesita estar conectado a una red Wi-Fi para funcionar. De todas formas, no busca reemplazar el celular y tampoco está pensado para hacer llamadas telefónicas.

El gadget suma pantalla OLED, cámaras y sensor de huella en un formato compacto. Gentileza - Meta Características clave: Pantalla OLED, cámaras y sensor de huella El Muse Charm tiene una pantalla táctil OLED de unas 2 pulgadas, donde aparece el personaje de Muse y se puede seguir la interacción con el asistente. También incorpora un sensor de huella digital para activar el equipo y empezar a usarlo sin pasar por el celular.

A eso se le suman cámaras delanteras y traseras para que Muse pueda ver lo que tiene adelante y usar esa información para dar respuestas con más contexto, como identificar un objeto, leer un cartel o reconocer un producto. El dispositivo también cuenta con micrófonos y parlantes para mantener conversaciones por voz. Muse puede ayudar a organizar tareas, planificar actividades y conectarse con distintos servicios. Gentileza - Meta ¿Para qué sirve el asistente de IA agéntica Muse? Además de responder preguntas, Meta quiere que Muse también pueda recibir un objetivo, organizar los pasos necesarios y ayudar al usuario a llevarlo adelante. Por ejemplo, puede mantener conversaciones por voz, ordenar tareas, ayudar a planificar actividades y coordinar tiempo y recursos. Además, va a tener integración con servicios como Shopify, Walmart, Best Buy, Sephora, PayPal, Notion, GitHub, Box, Expedia e Instacart, entre otros. Meta planea incorporar a Muse a sus aplicaciones, computadoras y lentes inteligentes. El Charm funciona como una opción para tener al asistente siempre a mano sin depender de la pantalla del teléfono. Meta todavía no confirmó el precio final, aunque ya hay estimaciones sobre cuánto podría costar. Gentileza - Meta ¿Cuánto cuesta el Muse Charm y cuándo sale a la venta? Por ahora, Meta no informó cuánto va a costar el Muse Charm. La compañía adelantó que espera empezar a distribuirlo en diciembre de 2026, justo para la temporada de fiestas. Las primeras estimaciones indican que su precio va a estar entre u$s100 y u$s200. De esta manera, todavía se va a tener que esperar algunos meses para conocer el precio definitivo del dispositivo que ya empezó a llamar la atención y fue apodado como el “Tamagotchi” de Mark Zuckerberg.