La Libertad Avanza: cruje la mesa política tras veto de Karina Milei al ajuste de Luis Caputo en discapacidad

A tres días de que Javier Milei viaje a París junto a Luis "Toto" Caputo y Karina Milei , la interna de La Libertad Avanza sigue escalando : el dictamen que Martín Menem negoció con el aval de la hermana presidencial junto a los bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados para desarmar el ajuste al sector de la discapacidad en el Presupuesto 2027 choca con la resistencia del equipo económico.

La tregua que el oficialismo había logrado instalar tras la polémica por el recorte a las prestaciones para personas con discapacidad duró poco . Lo que arrancó el martes por la tarde, cuando Martín Menem convocó a los jefes de bloque dialoguistas al Salón de Honor para presentarles una propuesta "superadora" que desactivaba el capítulo más resistido del Presupuesto 2027, terminó esta semana con un cortocircuito directo entre la jefatura de LLA en Diputados y el Palacio de Hacienda.

El dictamen -negociado puertas adentro por la bullrichista Laura Rodríguez Machado junto a la radical Pamela Verasay y el macrista Javier Sánchez Wrba- logró en comisión 42 firmas, con el aval de LLA, PRO y UCR. El acuerdo político que Menem y Diego Santilli habían asumido con los aliados incluiría incluso retirar directamente el capítulo VI del Presupuesto antes de las reuniones informativas del 13 de octubre. Un dato que no cayó bien en el Ministerio de Economía más teniendo en cuenta que la negociación que encabezaron Karina Milei y Menem se desarrolló mientras Luis Caputo estaba de gira en Nueva York junto al Presidente.

El ajuste al nomenclador universal, al arancel unificado y a las pensiones no contributivas por invalidez eran, para el equipo económico, una pieza central en el dogma del equilibrio fiscal para 2027. Y Luis "Toto" Caputo dejó trascender su incomodidad con la negociación cerrada a sus espaldas. Legisladores aliados confirmaron que se enteraron del rechazo del ministro el viernes, apenas horas después de haber estampado la firma en comisión.

La Libertad Avanza parece repetir así la secuencia del tratamiento del proyecto de Presupuesto 2026 , cuando los aliados rechazaron en la votación en particular el capítulo XI que contenía las derogaciones de las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario. Lo que parecía un trámite para el oficialismo en relación al proyecto se convierte en un expediente de incierto final y que podría exponer a Javier Milei a un veto parcial de su propio proyecto de ley o incluso de la prórroga a la emergencia en discapacidad si es que Economia voltea el acuerdo de Menem con los bloques dialoguistas.

Pero el cortocircuito de Karina y el titular de Diputados con el Ministro de Economía no es el único. Patricia Bullrich viene marcando diferencias por el mismo tema desde el Senado, donde el rechazo transversal al capítulo de discapacidad le complicó además otro objetivo propio: la eliminación de las PASO, para la que no consigue reunir los votos necesarios. En una entrevista televisiva, la exministra de Seguridad cuestionó a Diego Santilli por la forma en que se manejó el ajuste al sector de la discapacidad en el Presupuesto, una polémica que detonó también en la reunión del martes pasado de la mesa política.

Más ruidos en La Libertad Avanza

Este fin de semana, Bullrich volvió a marcar diferencias con el gobierno de Javier Milei al cuestionar la condena dictada en Formosa contra cuatro periodistas que habían viajado a la provincia para entrevistar a integrantes de una comunidad originaria y registrar sus condiciones de vida. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza expresó en su cuenta de X que ejercer el periodismo no debería exponer a una persona a una sanción de arresto y puso el foco en el requisito de pedir autorización para hablar con ciudadanos. Se desmarcó así una vez más del Presidente quien en su mensaje aludió a los periodistas como “basuras inmundas con micrófono” y los acusó de favorecer a dirigentes políticos a los que calificó de corruptos y golpistas.

En Formosa, hacer periodismo puede costarte cinco días de arresto.



Para sorpresa de nadie y critica de pocos, Insfran cree que la provincia y los formoseños le pertenecen.



¿Pedir permiso para hablar con ciudadanos? ¿Qué clase de libertad y democracia hay en Formosa?



La… https://t.co/NpWQEOMmZz — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 26, 2026

La interna de La Libertad Avanza se cruza, además, con la agenda internacional del jefe de Estado. Milei tiene previsto viajar este martes a París junto a una comitiva que integran Caputo, Karina Milei, Diego Santilli y media docena de ministros, para encabezar la segunda edición de la Argentina Week y reunirse con Emmanuel Macron en la sede de la OCDE. La escenario es delicado: mientras el ministro de Economía embandera en el exterior el equilibrio fiscal argentino ante empresarios e inversores europeos, en el Congreso su propia tropa queda expuesta por el freno a un acuerdo político que el propio oficialismo había cerrado puertas adentro de Diputados.

Ajuste en discapacidad

El ajuste al sector de la discapacidad, a las universidades y a la obra pública son todos temas incómodos para los gobernadores aliados que a principios de 2027 ya estarán en campaña en sus provincias de cara a un calendario electoral desdoblado. Lo mismo le ocurre a otros mandatarios que ya se reunieron con Diego Santilli como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Juan Pablo Valdez (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy).

El PRO de Mauricio Macri tampoco apoya la versión original del Presupuesto. En especial en lo referido a la discapacidad. "Estamos trabajando para lograr un dictamen que supere la situación de emergencia y, al mismo tiempo, garantice y sostenga los derechos de las personas con discapacidad. En este sentido, estamos manteniendo un diálogo con el oficialismo para obtener respuestas sobre algunos aspectos vinculados con la implementación de la ley vigente", explicaron ante la consulta de Ámbito desde la bancada que conduce Cristian Ritondo.