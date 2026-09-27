Bitcoin se sostiene sobre los u$s84.000 y se encamina a cerrar su mejor tercer trimestre desde 2017

La principal criptomoneda acumula una suba cercana al 43,5% desde comienzos de julio, aunque empieza a mostrar una pérdida de impulso.

Bitcoin (BTC) se mantiene por encima de los u$s84.000 y se encamina a cerrar uno de sus mejores terceros trimestres de la historia, impulsado por una recuperación de la demanda en el mercado al contado y una mayor participación institucional.

La principal criptomoneda cotizaba en torno a u$s84.600 . Desde comienzos de julio, cuando operaba alrededor de los u$s58.500, acumula una ganancia aproximada del 43,5% .

De mantenerse estos niveles hasta el cierre de septiembre, Bitcoin completaría su mejor tercer trimestre desde 2017 , cuando había registrado un avance cercano al 80%. El movimiento se produce luego de una semana en la que BTC logró mantenerse por encima de los u$s80.000, aunque en las últimas ruedas comenzó a moderar el ritmo de crecimiento. Un análisis de StoneX señala que Bitcoin recuperó más de u$s3.000 durante la semana, pero advierte que la menor velocidad de las subas podría estar reflejando una etapa de mayor cautela.

La estabilización actual llega después del fuerte movimiento que experimentó Bitcoin durante la última semana. La criptomoneda había superado la resistencia de u$s82.000 y alcanzado los u$s86.000 , su mayor nivel en ocho meses. El quiebre estuvo acompañado por liquidaciones de aproximadamente u$s750 millones en posiciones bajistas.

Un análisis de lo que puede pasar con Bitcoin en las próximas semanas.

Desde entonces, el activo se mantuvo en la zona de u$s84.000 y atravesó sin mayores sobresaltos el importante vencimiento trimestral de opciones del viernes. La mayor actividad en el mercado spot y una toma de ganancias relativamente moderada contribuyeron a sostener la cotización.

De todos modos, el mercado empieza a mostrar señales más mixtas. StoneX advierte que, si bien continúa vigente una potencial tendencia alcista de corto plazo, las últimas correcciones muestran cierta pérdida de impulso. Además, el RSI presenta una divergencia bajista, una señal que puede anticipar agotamiento de la presión compradora.

La demanda institucional vuelve al centro de la escena

Otro de los factores que sostiene al mercado es la demanda institucional. En los últimos días volvieron a observarse fuertes movimientos en los ETF spot de Bitcoin en Estados Unidos, mientras las grandes compañías del sector financiero continúan aumentando su exposición al ecosistema cripto.

En ese marco, Michael Saylor, presidente de Strategy y uno de los principales referentes corporativos vinculados a Bitcoin, pidió que los bancos estadounidenses amplíen su participación en el mercado. Saylor planteó que las entidades deberían poder ofrecer servicios de custodia de Bitcoin y préstamos respaldados por la criptomoneda, y reclamó revisar los requerimientos de capital que, según sostiene, restringen una mayor participación bancaria.

El ejecutivo también diferenció entre las entidades que simplemente custodian Bitcoin de sus clientes, aquellas que otorgan préstamos utilizando esos activos como garantía y los bancos que adquieren criptomonedas con capital propio.

Las tasas de EEUU y el apalancamiento, entre los riesgos

Pese al fuerte avance trimestral, el mercado también sigue de cerca algunos factores que podrían limitar la recuperación. Uno de ellos es el nivel de las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense, que permanecen elevadas y ofrecen a los inversores institucionales una alternativa de rendimiento con menor volatilidad.

A esto se suma el crecimiento del apalancamiento dentro del mercado cripto. Desde que Bitcoin quebró la zona de u$s82.000 se incorporaron aproximadamente u$s2.000 millones de nueva exposición apalancada, mientras que el interés abierto en futuros aumentó incluso más rápido que el precio.