Brasil comprará deudas con quitas de hasta 90%: el plan de Lula para aliviar a los morosos

El Gobierno destinará hasta 15.000 millones de reales para adquirir carteras morosas y prevé alcanzar hasta 150.000 millones de reales en deudas.

Lula Da Silva pone en marcha un plan para morosos: de qué se trata.

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva lanzó una nueva etapa del programa Desenrola Brasil que cambia la estrategia para enfrentar el endeudamiento de las familias: esta vez será el propio Estado el que podrá comprar carteras de deudas en mora y trasladar a los consumidores los descuentos obtenidos frente a los acreedores.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La iniciativa, denominada Desenrola Brasil 3.0 , fue formalizada mediante una medida provisoria firmada el viernes 25 de septiembre. El Gobierno prevé destinar hasta 15.000 millones de reales al programa y estima que podrían ingresar hasta 150.000 millones de reales en deudas elegibles . La expectativa oficial es beneficiar a un máximo de 15 millones de personas .

El mecanismo contempla un descuento mínimo del 90% en la adquisición de las carteras. La quita conseguida por el Estado deberá trasladarse íntegramente al deudor, que luego podrá cancelar el saldo o financiarlo bajo las condiciones que se establezcan.

El nuevo esquema alcanzará a deudas de personas físicas cuyo valor original sea de hasta 10.000 reales y que acumulen más de 720 días y menos de 1.645 días de mora, es decir, aproximadamente entre dos años y cuatro años y medio.

Según los cálculos oficiales, existe un universo de alrededor de 300.000 millones de reales en deudas atrasadas que cumplen con el rango temporal contemplado. El objetivo es que hasta 150.000 millones sean elegibles para la compra, aunque el Gobierno estima que, considerando la adhesión de acreedores y deudores, unos 75.000 millones de reales podrían terminar efectivamente renegociados .

Cómo funcionará la compra de las deudas

El principal cambio respecto de las etapas anteriores del programa estará en la negociación. En lugar de que cada consumidor deba acordar individualmente con su acreedor, la Unión podrá adquirir las carteras mediante subastas y posteriormente renegociar las obligaciones con los deudores.

Los acreedores interesados presentarán sus carteras y las propuestas serán ordenadas en función del mayor descuento ofrecido. La reducción obtenida en la compra será transferida al consumidor.

El ministro de Planificación y Presupuesto, Bruno Moretti, explicó que el mercado de créditos de difícil recuperación ya opera con fuertes descuentos. Con ese mecanismo, el Gobierno busca ampliar la escala de las renegociaciones.

El Gobierno de Lula Da Silva activa medidas para mejorar los ingresos familiares

Cuánto costará el Desenrola 3.0

El Gobierno estableció un límite de 15.000 millones de reales para financiar el programa. Con descuentos de al menos 90%, ese monto permitiría adquirir un volumen considerablemente mayor de créditos morosos.

El desembolso será considerado gasto primario y deberá encuadrarse dentro de las reglas fiscales vigentes. Moretti aseguró que se realizarán reasignaciones dentro del Presupuesto de 2027 para financiar el programa y que no habrá un incremento del gasto global por esta medida.

El Desenrola 3.0 no se limitará a renegociar las obligaciones acumuladas. La medida también contempla acciones destinadas a promover el crédito responsable y evitar que los beneficiarios vuelvan a caer rápidamente en situaciones de sobreendeudamiento. La propia medida provisoria incorpora ese objetivo dentro del nuevo esquema.

El programa fue presentado junto con otras medidas del Ejecutivo vinculadas con las finanzas de los hogares, entre ellas la prohibición de las apuestas de cuota fija (bets) en Brasil. El Gobierno vinculó ambas iniciativas con su estrategia para reducir el endeudamiento y proteger los ingresos familiares.