Crisis habitacional en España: cientos de personas acampan en el centro de Madrid tras una multitudinaria marcha

La protesta surgió tras una marcha que reunió a 25.000 personas, según cifras oficiales. Buscan presionar al Gobierno para que apruebe un nuevo decreto.

Cientos de manifestantes pasaron la noche acampados en la Puerta del Sol de Madrid.

Cientos de personas instalaron carpas y pasaron la noche en la Puerta del Sol de Madrid después de una multitudinaria manifestación contra la crisis de vivienda y el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años. La movilización busca aumentar la presión sobre el Gobierno para que apruebe el denominado decreto Maricarmen.

La protesta comenzó el sábado por la tarde con una marcha que congregó a cerca de 25.000 personas, según la Delegación del Gobierno , mientras que los organizadores elevaron la cifra a casi 300.000. Los manifestantes recorrieron distintos puntos del centro madrileño hasta llegar a las inmediaciones del Congreso.

La movilización comenzó alrededor de las 19 en Puerta del Sol , donde se encuentra la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, y avanzó por Cibeles hasta llegar cerca del Congreso alrededor de las 21.

Una vez terminado el recorrido, varios cientos de manifestantes regresaron al punto de partida y comenzaron a montar decenas de tiendas de campaña . La elección del lugar recuperó inevitablemente el recuerdo del movimiento 15-M, que convirtió esa misma plaza en uno de sus principales símbolos en 2011.

Durante la madrugada, cerca de un millar de jóvenes permanecieron en la zona , entre carpas, carteles y personas que descansaban sobre cartones. En el centro de la acampada también se instaló una estructura del Sindicato de Inquilinas de Madrid.

La movilización reclama medidas frente a la crisis de vivienda y surgió tras el desahucio de una mujer de 87 años. @elequidistante

Qué reclaman los manifestantes al Gobierno

La protesta tiene como uno de sus principales objetivos presionar al Ejecutivo para que el Consejo de Ministros trate el martes el denominado decreto Maricarmen, impulsado después del desahucio de la mujer de 87 años.

“La acampada ha surgido de una espontaneidad canalizada en esa rabia que llevamos acumulada esta semana. [...] Ha habido una vorágine de acontecimientos que han sido la chispa que ha encendido esta llama que se ha materializado en esta manifestación que ha sido masiva”, explicó Gonzalo Álvarez, portavoz del Sindicato de Inquilinas.

Sobre el objetivo inmediato, agregó: “El objetivo de esta acampada es presionar efectivamente para que se acepte el martes en el Consejo de Ministros el decreto Maricarmen en los términos y concepciones en que nosotros lo concebimos”.

Los organizadores no confirmaron cuánto tiempo permanecerá instalada la protesta. “Por ahora, hoy dormimos aquí y mañana siguen las cosas, empezaremos a hacer asambleas, actividades, etc.”, adelantó Álvarez.

El desahucio de Maricarmen que impulsó la protesta

La movilización se produjo después de una semana marcada por el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba más de siete décadas viviendo en el mismo departamento.

El caso impulsó las protestas por la situación habitacional y derivó en consignas como “Aquí están los antirrentistas”, “Hace falta ya una huelga de alquileres. Hace falta ya una huelga general” y “¿Dónde está el Gobierno progresista?”.

La acampada todavía está lejos de alcanzar las dimensiones de la que ocupó Puerta del Sol hace 15 años. Sin embargo, la permanencia de cientos de personas durante la madrugada volvió a convertir la histórica plaza madrileña en el epicentro de una protesta vinculada con el acceso a la vivienda.