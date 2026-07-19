Los pagos con QR marcaron un nuevo récord y ya superan los 100 millones de operaciones mensuales

Según el Banco Central, en mayo las transferencias inmediatas en pesos alcanzaron casi 760 millones de operaciones, con un crecimiento interanual del 26,6%.

Se consolida el QR como uno de los principales medios de pago digitales del país

La digitalización de los pagos continúa ganando terreno en Argentina. En mayo, las transferencias inmediatas en pesos alcanzaron 759,9 millones de operaciones , un 26,6% más que en igual mes del año pasado, mientras que los pagos realizados mediante QR interoperable superaron por primera vez los 100 millones de transacciones mensuales , según el último Informe de Pagos Minoristas del Banco Central (BCRA).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Del total de transferencias interoperables, 103,7 millones correspondieron a pagos iniciados bajo este esquema y 102,5 millones se realizaron a través de códigos QR, lo que representa el 98,8% de todas las operaciones interoperables.

El crecimiento refleja la consolidación del QR como uno de los principales medios de pago digitales del país y confirma el avance de las transferencias inmediatas como alternativa al uso de efectivo y tarjetas.

La expansión del ecosistema también se observa en los hábitos de consumo. De acuerdo con el Global Payments Report 2026 de Worldpay, las billeteras digitales concentraron durante 2025 el 33% de las compras presenciales y el 39% del comercio electrónico en Argentina, consolidándose como uno de los medios de pago preferidos por los consumidores.

La mayor utilización de estas herramientas incrementa las exigencias sobre la infraestructura tecnológica que sostiene el sistema de pagos, que debe procesar millones de operaciones en tiempo real y garantizar disponibilidad permanente.

Cada operación realizada mediante QR activa un proceso que involucra a bancos, billeteras digitales, procesadores de pagos y redes interoperables. Cuando el usuario escanea el código, el sistema identifica el origen de los fondos, verifica la disponibilidad en la cuenta y envía la operación para su autorización, todo en cuestión de milisegundos.

La mayor utilización de estas herramientas incrementa las exigencias sobre la infraestructura tecnológica

En paralelo, herramientas de monitoreo y ciberseguridad analizan las transacciones en tiempo real para detectar posibles fraudes, validar el funcionamiento del sistema y garantizar la continuidad operativa.

El crecimiento de las transferencias inmediatas y de los pagos mediante QR refleja un cambio estructural en los medios de pago utilizados por los argentinos.

Con usuarios que esperan operaciones instantáneas, disponibles las 24 horas y desde cualquier plataforma, la velocidad, la seguridad y la capacidad de respuesta de la infraestructura tecnológica se transformaron en elementos centrales para sostener el funcionamiento de una economía cada vez más digitalizada.