El consumo masivo volvió a caer en agosto y acumula una baja del 2,7% en lo que va del año

De acuerdo a un reciente informe, las ventas retrocedieron 1,5% interanual y 0,7% frente a julio. Los supermercados y autoservicios continúan en terreno negativo.

El consumo masivo volvió a mostrar señales de debilidad en agosto, luego de la mejora registrada durante julio. Según un informe privado, las ventas en el conjunto de los canales comerciales cayeron 1,5% interanual y 0,7% mensual, mientras que en los primeros ocho meses de 2026 acumularon una contracción del 2,7%.

El retroceso volvió a reflejar las dificultades que atraviesan los canales tradicionales de comercialización. Los supermercados de cadena registraron una caída interanual del 3,3%, seguidos por los mayoristas, con una baja del 1,8%, y los autoservicios independientes, que retrocedieron 1,3%.

En contraste, el comercio electrónico mantuvo su crecimiento y registró una expansión del 36,9% respecto de agosto de 2025. Las farmacias también mostraron resultados positivos, con una mejora interanual del 1,2%.

El informe de Scentia muestra que la caída del consumo no fue uniforme entre los distintos canales comerciales, aunque los establecimientos tradicionales concentraron los principales retrocesos.

Los supermercados de cadena registraron una contracción del 3,3% interanual y acumularon una baja del 4% en los primeros ocho meses del año. Dentro de este canal, las mayores caídas se observaron en las bebidas sin alcohol, con un retroceso del 12,1%, y las bebidas con alcohol, que disminuyeron un 11,9%.

Los autoservicios independientes, por su parte, registraron una baja del 1,3% frente a agosto del año pasado y acumularon una contracción del 2,7% en lo que va de 2026. La categoría de perecederos fue la más afectada, con una caída interanual del 15,4%.

En los mayoristas, las ventas retrocedieron un 1,8% interanual y un 3,2% en el acumulado del año. El segmento de bebidas sin alcohol registró la mayor caída dentro de este canal, con una contracción del 23,7%, mientras que los productos de alimentación crecieron un 7,1%.

Los kioscos y comercios tradicionales también cerraron agosto en terreno negativo, con una caída interanual del 1,5% y una baja acumulada del 2,7%.

El comercio electrónico creció casi 37% y se diferenció del resto de los canales

A contramano del comportamiento general del consumo masivo, el comercio electrónico volvió a registrar una fuerte expansión durante agosto.

Según Scentia, las ventas online crecieron 36,9% interanual y acumularon un incremento del 35,9% en los primeros ocho meses del año.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por los productos de alimentación, cuyas ventas aumentaron un 56,7% frente a agosto de 2025. También se destacaron higiene y cosmética, con una suba del 54,4%, y limpieza de ropa y hogar, que avanzó un 49,3%.

Las farmacias fueron el otro canal que consiguió cerrar agosto con un resultado positivo. Las ventas crecieron un 1,2% interanual, impulsadas por limpieza de ropa y hogar, con un aumento del 18,2%, y por los productos de alimentación, que avanzaron un 6,3%. No obstante, en el acumulado de 2026, este canal se mantuvo sin variaciones.

Qué productos se consumieron menos en agosto

El relevamiento también expuso diferencias significativas entre las distintas categorías de productos. Los perecederos registraron la mayor contracción interanual, con una caída del 8,7%, seguidos por los productos de desayuno y merienda, que retrocedieron un 4,8%. Los impulsivos disminuyeron un 2%, mientras que los artículos de limpieza de ropa y hogar registraron una baja del 1,9%.

En el otro extremo, las bebidas con alcohol crecieron un 2,6% y las bebidas sin alcohol avanzaron un 2%. También se registraron aumentos en higiene y cosmética, del 0,7%, y alimentación, del 0,5%.

En los primeros ocho meses del año, la mayoría de las categorías continuó mostrando resultados negativos. La limpieza de ropa y hogar acumuló una caída del 6,4%, seguida por los perecederos, con una baja del 6,1%, y desayuno y merienda, que retrocedió un 5,6%.

Las bebidas con alcohol fueron la excepción, con un crecimiento acumulado del 3,8%, mientras que la categoría de alimentación se mantuvo sin variaciones respecto del mismo período de 2025.

Las ventas crecieron menos que los precios

El informe también analizó la evolución de las ventas en valores y de los precios promedio. Durante agosto, la facturación del conjunto de los canales comerciales registró un incremento interanual del 25%, mientras que los precios promedio aumentaron un 26,4%.

La diferencia entre ambas variables estuvo acompañada por una contracción de las cantidades vendidas, que explica el retroceso del consumo masivo durante el mes.

En el acumulado de los primeros ocho meses de 2026, las ventas medidas en valores aumentaron un 19%, frente a una suba del 22,1% en los precios promedio.