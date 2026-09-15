La economía de China, a dos velocidades: se aceleró el crecimiento de la industria, pero aflojó el consumo

Las ventas minoristas crecieron apenas 0,4% en agosto frente al avance del 5,2% en la industria. El estancamiento del gasto de los hogares obliga al gobierno chino a profundizar los estímulos financieros y recostarse en el motor exportador.

El consumo en China continúa estancado respecto a 2025, lo que ensancha la brecha entre la capacidad productiva del país y su nivel de demanda interna . Las ventas minoristas crecieron apenas un 0,4% interanual, por debajo del 0,8% proyectado por los analistas y tras registrar incrementos del 0,6% en julio y del 1% en junio. A pesar de la fuerte desaceleración, el indicador logró mantenerse en terreno positivo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las cifras son datos oficiales, difundidos este martes por la Oficina Nacional de Estadística de China.

El registro de agosto representa un repunte frente al desplome del 0,6% anotado en mayo. Sin embargo, el consumo privado permanece virtualmente estancado, en un escenario donde la reactivación de la demanda interna se ha transformado en una prioridad central para el gobierno chino.

El consumo interno se mantiene debilitado desde el fin de la pandemia , actuando como un freno sobre el crecimiento económico pese al sólido desempeño del sector exportador.

Las v ariables macroeconómicas continúan enviando señales encontradas. Por un lado, la producción industrial repuntó un 5,2% en agosto , acelerando desde el 4,5% anotado en julio y superando holgadamente el 4,8% previsto por los analistas. En contraste, la inversión en activos fijos registró una contracción interanual del 7,2% en los primeros ocho meses de 2026 , en sintonía con las estimaciones del mercado.

La Oficina Nacional de Estadística afirmó que la economía "operó de manera estable" el mes pasado, aunque reconoció que "los factores externos adversos se están intensificando".

Además, fue más allá al describir el problema de fondo al indicar que "el desequilibrio interno entre una oferta fuerte y una demanda débil sigue siendo acusado, algunas empresas afrontan dificultades operativas y la base para una mejora económica sostenida necesita consolidarse".

Los analistas también van en esa línea: Zhiwei Zhang, presidente y economista jefe de Pinpoint Asset Management, señaló que "la economía china sigue mostrando señales divergentes, ya que el consumo y la inversión continúan débiles mientras la producción industrial mantiene el impulso".

Producción industrial: Creció 5,2% interanual en agosto, superando las expectativas del mercado.

Pekín fijó su meta de expansión económica para este año en un rango de entre 4,5% y 5,0%, marcando el objetivo oficial más bajo registrado en décadas.

La inyección de dinero que ya se hizo

Las cifras se conocen pocos días después de que China instrumentara una serie de medidas destinadas a apuntalar su sistema financiero.

Anunciada el domingo pasado, la inyección de capital por 360.000 millones de yuanes en ocho bancos y aseguradoras estatales estará liderada por el Ministerio de Finanzas. De ese total, cerca de 290.000 millones de yuanes se destinarán de forma específica a las entidades bancarias para sostener la capacidad crediticia, en momentos en que el gobierno chino les exige apuntalar el ritmo de la actividad económica.

Resta determinar si la inyección de fondos se traducirá de manera efectiva en un mayor gasto por parte de los hogares.

Zhang anticipa que la debilidad persistirá en el corto plazo debido al tiempo que tarda la asistencia fiscal en permear hacia la economía real. "La economía afronta riesgos a la baja en [el tercer trimestre], ya que el apoyo fiscal tarda en aplicarse y transmitirse a la actividad económica", escribió.

Ese escenario deja a China dependiendo del único motor que mantiene la tracción: una producción industrial en constante expansión y un frente exportador que conserva su solidez.

La cumbre con Trump

En el plano diplomático, los focos apuntan al viaje de Xi Jinping a Washington fijado para el 24 de septiembre. El líder chino alista una amplia delegación de ejecutivos del sector privado. Se trata de un gesto inusual en su dinámica de viajes internacionales y marca la comitiva empresarial de mayor envergadura enviada por China a Estados Unidos desde 2015.

Último encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping en el Aeropuerto Internacional de Gimhae en Busan, Corea del Sur, el jueves 30 de octubre de 2025.

Presentar a los ejecutivos en su cumbre con el presidente estadounidense Donald Trump enviaría una clara señal de apertura a la inversión y al comercio bilateral. Sin embargo, las expectativas en torno a la reunión del 24 de septiembre continúan siendo modestas, condicionadas por las marcadas discrepancias entre Washington y Pekín sobre qué productos deben ser catalogados como "no sensibles" dentro de los esquemas comerciales vigentes.