Empeoraron las expectativas de los industriales sobre la demanda: solo el 13,8% prevé una mejora para fin de año

El débil consumo interno es lo que más preocupa en la industria manufacturera. Le siguen la competencia de las importaciones y la incertidumbre económica.

La débil demanda es lo que más preocuopa en la industria manufacturera.

Las expectativas de los empresarios industriales sobre la demanda interna empeoró , según la última Encuesta de Tendencia de Negocios del INDEC . El bajo nivel de consumo es lo que más preocupa en el sector, incluso más que meses atrás.

El relevamiento oficial exhibió que, en agosto, solo el 2,2% de los encuestados sostuvo que el volumen actual de pedidos nivel actual de la cartera total de pedidos estuvo "por encima de lo normal", cuando en julio esta cifra había sido del 2,8%. El 44,9% afirmó tener una demanda "normal", mientras que el 52,9% advirtió pedidos "por debajo de lo normal" .

Hacia adelante, apenas el 13,8% es optimista respecto de una mejora en la demanda para el período septiembre-noviembre. Se trató del porcentaje más bajo desde la encuesta realizada en diciembre del año pasado.

El 62,4% de los empresarios aguarda que el consumo se mantendrá estable. Asimismo, el 23,8% espera una caída.

Por amplia diferencia, la "demanda interna insuficiente" es el factor que más limita la capacidad de las compañías para ampliar su producción . En agosto el 53,6% de los industriales lo destacó en primer lugar (hace tres meses el 53,2% era el que lo ponía a la cabeza).

En segundo lugar se ubicó la competencia de productos importados, con un 10,1% de los empresarios resaltándolo como la principal preocupación. El podio lo completó la incertidumbre económica, con un 6,7%. De todos modos, vale aclarar que estos dos factores perdieron peso respecto de tres meses atrás.

En línea con la debilidad de la demanda, la encuesta del INDEC mostró un deterioro en las expectativas sobre producción. Por el contrario, las previsiones sobre exportaciones tuvieron una mejora.

En cuanto al empleo, solo el 3,7% pronosticó incrementar su nómina hacia fin de año, la cifra más acotada de los últimos cuatro relevamientos. No obstante, también bajó el porcentaje de empresarios que espera reducir el plantel de trabajadores, a la vez que se incrementó la porción de industriales que avizoran una estabilidad.