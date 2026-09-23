¿Qué se revisa en la VTV? Todo lo que tenés que saber

La inspección controla frenos, luces, neumáticos, suspensión y otros componentes. En septiembre, el trámite tiene tarifas congeladas en la Provincia.

La Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) controla el estado de los vehículos que circulan en la Provincia de Buenos Aires. La revisión contempla 11 grupos de elementos, entre ellos el sistema de frenos, las luces, la dirección, la suspensión, los neumáticos, el chasis y los dispositivos de seguridad.

El trámite sigue siendo obligatorio para los vehículos alcanzados por la normativa bonaerense. Para los autos particulares , la primera inspección corresponde a los dos años desde el patentamiento y, desde entonces, la revisión se hace de acuerdo con el mes asignado por el último número de la patente. En septiembre, el turno corresponde a los dominios terminados en 9.

Por otro lado, el precio de la VTV se mantiene congelado en la Provincia. El Gobierno bonaerense suspendió por 90 días la aplicación del aumento previsto para el segundo semestre, por lo que la tarifa básica para vehículos de hasta 2.500 kilos sigue en $97.057,65 hasta el 14 de octubre de 2026.

El procedimiento oficial contempla: luces reglamentarias, frenos, identificación, dirección y tren delantero, suspensión, chasis, neumáticos, llantas, contaminación ambiental, estado general y elementos de seguridad y emergencia .

En el sistema de frenos se analiza su funcionamiento y eficacia, además del estado de los distintos componentes. En la dirección y el tren delantero se revisan elementos vinculados con la alineación y el funcionamiento del conjunto.

La suspensión también forma parte del chequeo. El manual técnico contempla controles sobre los amortiguadores, tanto por su eficacia como por su estado. En los neumáticos se observa la profundidad del dibujo y la presencia de fallas visibles, mientras que las llantas se revisan para detectar fisuras o deformaciones.

Las luces reglamentarias incluyen los faros delanteros, las luces de posición, patente, frenado, giro, balizas y otros dispositivos. El procedimiento también contempla el control de elementos reflectantes y determinadas luces del tablero.

El estado general abarca otros componentes del vehículo, como parabrisas, espejos, asientos, tapicería, guardabarros, pérdidas de fluidos y el sistema de combustible. También se verifica la identificación del vehículo mediante los datos correspondientes.

Por otro lado, la VTV contempla la medición de las emisiones para comprobar que el vehículo se encuentre dentro de los parámetros establecidos. Los elementos de seguridad y emergencia también están incluidos en la revisión.

Por eso, antes de asistir a la planta conviene comprobar el estado de los cinturones, las balizas y el matafuego, además de las condiciones generales que pueden generar una observación.

Si se detecta una falla, el resultado puede ser condicional o rechazado, según la gravedad del defecto. En esos casos, el titular puede solucionar los problemas indicados y volver a la misma planta dentro de los 60 días para completar la verificación sin pagar nuevamente. Si deja pasar ese plazo, debe abonar otra vez la tarifa correspondiente.

Cuánto sale hacer la VTV

La tarifa vigente en la Provincia de Buenos Aires es la establecida desde el 16 de enero de 2026. El cuadro incluye IVA y el valor es el mismo en todas las plantas habilitadas para una misma categoría de vehículo. Para septiembre, los valores vigentes son:

vehículos de hasta 2.500 kg: $97.057,65

$97.057,65 vehículos de más de 2.500 kg: $174.703,77

$174.703,77 motos de más de 50 cc y hasta 200 cc: $38.823,06

$38.823,06 motos de más de 200 cc y hasta 600 cc: $58.234,59

$58.234,59 motos de más de 600 cc: $77.646,12

$77.646,12 remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2.500 kg: $58.234,59

$58.234,59 remolques, semirremolques y acoplados de más de 2.500 kg: $87.351,89

También existen beneficios para ciertos titulares. Las personas con discapacidad pueden acceder a la exención. A su vez, jubilados y pensionados que no superen dos haberes mínimos, vehículos de 20 años o más y determinados servicios, como taxis, remises y transporte escolar, pueden acceder a una bonificación del 50%, según el caso.

Cuándo me toca hacer la revisión

El calendario bonaerense distribuye los vencimientos de acuerdo con el último número del dominio. En septiembre corresponde a las patentes terminadas en 9. En octubre será el turno de las terminadas en 0, mientras que noviembre corresponde a las que finalizan en 1. El esquema anual queda organizado de la siguiente manera:

febrero: terminadas en 2

terminadas en 2 marzo: terminadas en 3

terminadas en 3 abril: terminadas en 4

terminadas en 4 mayo: terminadas en 5

terminadas en 5 junio: terminadas en 6

terminadas en 6 julio: terminadas en 7

terminadas en 7 agosto: terminadas en 8

terminadas en 8 septiembre: terminadas en 9

terminadas en 9 octubre: terminadas en 0

terminadas en 0 noviembre: terminadas en 1

Diciembre y enero no tienen una terminación asignada dentro del calendario regular. El número de patente no es el único dato que determina la obligación. También hay que considerar la antigüedad y la categoría del vehículo.

En la Provincia, los autos particulares hacen su primera VTV a los dos años del patentamiento. Las motos deben hacerla por primera vez al cumplir un año. Después de esa primera revisión, siguen el mes asignado por la terminación del dominio.

El turno se solicita a través de la página oficial de la VTV bonaerense. Se puede elegir la planta, el día y el horario disponibles. La Provincia también permite realizar la inspección en cualquiera de las plantas habilitadas, independientemente del lugar de radicación del vehículo.