Chau plazo fijo: así operan los principales bancos hoy, lunes 1 de junio + Agregar ámbito en









Las entidades financieras ajustaron rendimientos y aparecen diferencias marcadas entre propuestas para quienes buscan resguardar pesos.

Cómo rinde actualmente el plazo fijo Depositphotos

El mercado muestra un escenario muy distinto al de otros momentos recientes. Las tasas que ofrecen los bancos para los depósitos a plazo fijo vienen retrocediendo y ya se ubican bastante por debajo de los niveles que supieron atraer a miles de ahorristas durante los meses de inflación más alta.

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Mientras algunos clientes siguen apostando al clásico plazo fijo por costumbre o por perfil conservador, otros empiezan a mirar alternativas como billeteras virtuales, fondos comunes de inversión o cuentas remuneradas. La pregunta se repite en muchas mesas familiares: ¿Todavía conviene inmovilizar la plata durante 30 días?.

tasas interés plazo fijo inversiones Depositphotos Todo depende del monto invertido, del banco elegido y de cómo evolucione la inflación durante los próximos meses. Incluso dentro del propio sistema financiero aparecen diferencias importantes entre entidades tradicionales y bancos más chicos que intentan captar depósitos ofreciendo tasas algo más elevadas.

Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 1 de junio Según los datos informados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para colocaciones online a 30 días, las tasas nominales anuales presentan una amplia dispersión entre bancos.

plazo fijo

Estos son los porcentajes que ofrecen las principales entidades financieras del país este lunes 1 de junio: Banco de la Nación Argentina : 19%

: 19% Banco Santander : 15%

: 15% Banco Galicia : 18,25%

: 18,25% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 19,5%

: 19,5% BBVA : 18,75%

: 18,75% Banco Macro : 18%

: 18% Banco Credicoop : 17,5%

: 17,5% ICBC : 17,5%

: 17,5% Banco Ciudad: 17%

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