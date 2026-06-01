El mercado muestra un escenario muy distinto al de otros momentos recientes. Las tasas que ofrecen los bancos para los depósitos a plazo fijo vienen retrocediendo y ya se ubican bastante por debajo de los niveles que supieron atraer a miles de ahorristas durante los meses de inflación más alta.
Chau plazo fijo: así operan los principales bancos hoy, lunes 1 de junio
Las entidades financieras ajustaron rendimientos y aparecen diferencias marcadas entre propuestas para quienes buscan resguardar pesos.
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Plazo fijo desde el home banking o sucursal: cuánto gano si invierto $100.000 a 30 días
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Plazo fijo desde el home banking: cuánto gano si invierto $200.000 a 30 días
Mientras algunos clientes siguen apostando al clásico plazo fijo por costumbre o por perfil conservador, otros empiezan a mirar alternativas como billeteras virtuales, fondos comunes de inversión o cuentas remuneradas. La pregunta se repite en muchas mesas familiares: ¿Todavía conviene inmovilizar la plata durante 30 días?.
Todo depende del monto invertido, del banco elegido y de cómo evolucione la inflación durante los próximos meses. Incluso dentro del propio sistema financiero aparecen diferencias importantes entre entidades tradicionales y bancos más chicos que intentan captar depósitos ofreciendo tasas algo más elevadas.
Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 1 de junio
Según los datos informados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para colocaciones online a 30 días, las tasas nominales anuales presentan una amplia dispersión entre bancos.
Estos son los porcentajes que ofrecen las principales entidades financieras del país este lunes 1 de junio:
- Banco de la Nación Argentina: 19%
- Banco Santander: 15%
- Banco Galicia: 18,25%
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 19,5%
- BBVA: 18,75%
- Banco Macro: 18%
- Banco Credicoop: 17,5%
- ICBC: 17,5%
- Banco Ciudad: 17%
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