Orgullo argentino: las Murciélagas le ganaron a Brasil y son campeonas de la Copa América

El equipo femenino de fútbol para ciegos obtuvo el primer título de la competición en la historia del país.

Las Muerciélagas , el equipo femenino de fútbol para ciegos , se consagraron campeonas de la primera edición de la Copa América de la disciplina, este martes por la tarde en San Pablo. Luego de un intenso encuentro contra Brasil , las bicampeonas del mundo consiguieron llevarse el título a casa.

El equipo femenino de fútbol 5, dirigido por Gonzalo Abbas, concretó el primer y único gol del encuentro de la mano de Gracia Sosa, con un derechazo al palo inferior izquierdo de la arquera brasileña. Además, con este resultado lograron quedarse con el título de manera invicta.

Durante la Copa América consiguieron ganarle 3 a 0 a Costa Rica, 3 a 0 a México y 1 a 0 a Brasil en fase de grupos. Finalmente, los dos mejores pasaron a la final y en esa instancia volvieron a enfrentarse ante las anfitrionas, para posteriormente volverles a ganar por el mismo resultado.

En total, lograron concretar ocho goles y no les encajaron ninguno , demostrando un gran trabajo desde años anteriores y mismo en la previa del certamen continental, en busca de reafirmar los logros conseguidos en el pasado e ir a por más.

Además, con este triunfo histórico para la disciplina, Las Muerciélagas lograron meterse en el próximo Mundial del fútbol femenino para ciegos , a disputarse en 2027 en Brasil y en busca de conseguir el tricampeonato.

El plantel femenino aplaudiendo el himno. fadec_oficial

Lo curioso de esto es que la Selección argentina también eliminó a Brasil en el último Mundial de 2025, disputado en India, y posteriormente campeonó por segunda vez consecutiva al vencer a Inglaterra por 2 a 0 con goles de Yohana Aguilar y Gracia Sosa.

Mientras que la primera vez, en 2023 con espacio en Inglaterra, vencieron a Japón por 2 a 1 con un doblete de Yohana Aguilar, quien apareció de forma épica para el combinado nacional cuando se encontraban abajo en el marcador.

El equipo que hizo historia

El plantel de la Selección argentina femenina de fútbol para ciegos que salió campeón de la Copa América 2026 estuvo conformado por las arqueras Micaela Segovia y Ludmila Bianchi, y las jugadoras de campo Guillermina Corrales, Agustina Medina Páez, Florencia Massenzana, Micaela Ortiz, Florencia Rodas, Yohana Aguilar, Elena Quinteros y Gracia Sosa, esta última la autora del gol maradoniano en la final.

El plantel campeón junto al cuerpo técnico.

Además, el cuerpo técnico estuvo conformado por el director técnico Gonzalo Abbas Hachaché, Julieta Martín como asistente técnica, el guía Santiago Jugo, la preparación física a cargo de Sofía Sosa y Luz Morales, quien estuvo pendiente del acompañamiento psicológico.