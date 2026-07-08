Mundial 2026: Shakira, Madonna, Justin Bieber y BTS encabezarán el show de medio tiempo en la final + Agregar ámbito en









La FIFA confirmó los artistas que formarán parte del espectáculo del entretiempo para la final de la Copa del Mundo del 19 de julio en Nueva Jersey.

Shakira, Madonna, Justin Bieber y BTS encabezarán el show de medio tiempo en la final.

La FIFA anunció oficialmente este miércoles la lista de artistas para el show de entretiempo de la final del Mundial 2026 que se disputará el 19 de julio en Nueva Jersey. El evento deportivo contará con la presencia de Shakira, Madonna, Justin Bieber, Coldplay y el grupo de K-pop BTS.

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Bajo el lema "El escenario más grande del mundo, un propósito aún mayor", la organización busca representar una unión cultural masiva con la participación de artistas de alcance generacional. A los artistas de renombre se les sumará el cantante nigeriano Burna Boy, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y el PS22 Chorus, el reconocido coro integrado por alumnos de cuarto y quinto grado de una escuela primaria de Staten Island.

Como parte del espectáculo también aparecerán Kermit (la rana René), Miss Piggy y otros personajes de los Muppets, quienes reforzarán el mensaje educativo de la iniciativa.

Aunque los detalles específicos de la lista de canciones se mantienen aún en privado, se espera que el show sea una fusión de los clásicos de la reina del pop, el ritmo latino de la colombiana y las coreografías electrizantes de los ídolos de Corea del Sur.

El show de medio tiempo: un hito en la competencia Será la primera vez en la historia de la FIFA que la final contará con un espectáculo musical en el entretiempo del partido decisivo al estilo de los grandes eventos deportivos estadounidenses, como el Super Bowl, con una producción global que combinará deporte, música y entretenimiento para millones de espectadores en todo el mundo.

El concierto duraría 11 minutos y tiene como objetivo apoyar el Fondo Mundial de Educación Ciudadana, una iniciativa que busca recaudar u$s100 millones destinados a ampliar el acceso a la educación de calidad y al fútbol para niños y niñas de distintos países. El póster oficial con el lineup del show de medio tiempo. A través de una publicación en Instagram, la FIFA destacó la incorporación de Bieber y remarcó el espíritu solidario del evento. "Cuando se trata de lo que el mundo necesita, no hay nada más importante que la educación. Estamos orgullosos de que Justin Bieber se una a Madonna, Shakira y BTS para encabezar el show final de medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en apoyo del Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA y de nuestra misión de ampliar el acceso a una educación de calidad y oportunidades de fútbol para niños de todo el mundo".

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