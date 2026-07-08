Una familia tipo integrada por dos adultos económicamente activos y dos hijos necesitó al menos $2.493.587 mensuales durante junio para ingresar al segmento de sector medio frágil, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA). Las canastas de la Ciudad avanzaron 1,8% en promedio, en línea con la inflación del sexto mes del año.
Una familia porteña necesitó casi $2,5 millones en junio para ser considerada de clase media
La canasta alimentaria total que se toma como referencia para considerar a una familia de clase media escaló 1,8% en junio, en línea con la inflación.
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Para ser considerado del segmento sector medio frágil una familia necesitó ingresos por al menos $1.994.870 mensuales, un aumento de 1,8% frente al mes previo.
El relevamiento también muestra que la línea de pobreza para ese mismo hogar alcanzó los $1.577.314, mientras que la línea de indigencia se ubicó en $858.407. Esto significa que una familia con ingresos inferiores a ese monto no logra cubrir siquiera la Canasta Básica Alimentaria.
¿Cuánto hubo que ganar en junio para pertenecer a cada estrato?
El informe del IDECBA clasifica a los hogares según su capacidad para acceder a distintas canastas de consumo. Para una familia tipo propietaria de su vivienda, los ingresos mensuales quedaron definidos de la siguiente manera:
- Indigencia: hasta $858.406.
- Pobreza no indigente: entre $858.406 y $1.577.313.
- No pobres vulnerables: entre $1.577.313 y $1.994.869.
- Sector medio frágil: entre $1.994.869 y $2.493.587.
- Clase media: entre $2.493.587 y $7.979.478.
- Sectores acomodados: más de $7.979.478.
El informe recuerda que las mediciones se construyen con precios relevados en la Ciudad de Buenos Aires y permiten no solo establecer las líneas de pobreza e indigencia, sino también diferenciar a los hogares no pobres entre vulnerables, sectores medios y acomodados, ofreciendo una radiografía más amplia de la estructura social porteña.
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