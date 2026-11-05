Malas noticias para River: el Tribunal de Disciplina de AFA le dio tres fechas de suspensión a Gonzalo Montiel + Agregar ámbito en









El lateral campeón del mundo fue el protagonista de una de las polémicas en el partido contra el Xeneize del último domingo. A pesar de cometer una infracción parecida a la de Lautaro Blanco, al nacido en González Catán le calificaron la patada de “juego brusco grave”.

La patada de Gonzalo Montiel a Lautaro Blanco en el Superclásico. @juanbaezph

Gonzalo Montiel fue suspendido por tres fechas por el Tribunal de Disciplina de la AFA, durante la tarde de este miércoles. Luego de la victoria del Millonario ante Aldosivi, publicaron la designación de que el lateral cometió una infracción de “juego brusco grave” en el Superclásico del último domingo ante Boca, luego de hacer una fuerte entrada sobre Lautaro Blanco. Ante esta situación, podría volver recién en las semifinales del Torneo Clausura, salvo que haya una amnistía.

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En este último caso, la oportunidad que podría evaluar el Millonario sería ir a buscar el recurso para que pueda jugar a partir de los playoff, debido a que ya terminó la temporada regular del Torneo Clausura, lo que podría abrir una ventana para hacer este pedido. Sin embargo, ante el tenso momento que está pasando la institución de Núñez contra el “Chiqui” Tapia, las probabilidades de éxito son bajas.

La expulsión de Montiel contra Boca. El miércoles habló Stéfano Di Carlo, el presidente de River, y anticipó que pedirán que Nicolás Ramírez no los arbitre más después del “bochorno” que hizo en La Bombonera. Una de las cosas que reclamó el visitante en ese partido fue que Blanco cometió una falta parecida ante Tobías Andrada y el colegiado tan solo le mostró la tarjeta amarilla, por lo que sintieron que medían el encuentro con una "doble vara".

Otro de los motivos que contemplan desde el Millonario para recuperar a Montiel antes de tiempo es que hay 11 antecedentes de jugadores que recibieron la roja por “juego brusco grave” en el actual Torneo Clausura. Entre ellos, tres recibieron sanción de un partido y las otras ocho, de dos. Además, el castigo a Franco Nicola, de Atlético Tucumán, fue reducido a uno, por lo que podrían sostenerse de los otros casos para argumentar la vuelta del lateral.

Martínez Quarta, el otro suspendido de River Además del lateral campeón del mundo, el otro jugador que se fue expulsado en el Superclásico fue Lucas Martínez Quarta, quien a los 8 minutos sujetó a Miguel Merentiel cuando se iba solo en carrera hacia el arco de Santiago Beltrán y, mediante el VAR, lo terminaron mandando a las duchas por utilizar el recurso de último hombre.

La expulsión a Martínez Quarta. Por este motivo fue que el TDD le dio tan solo una fecha al defensor central, por lo que podrá ser parte de la nómina de Ponzio en el partido por los octavos de final del Torneo Clausura, gracias a que el partido frente a Aldosivi ya se contabilizó. Por parte de Montiel, tendrá que esperar dos fechas más si es que la AFA no aprueba el pedido de amnistía.