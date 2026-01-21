El dólar blue cayó, pero acumuló casi 20 ruedas sin perforar los $1.500

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cayó $5 este miércoles 21 de enero.

El dólar blue cerró a la baja este miércoles 21 de enero. Sin embargo, acumuló casi 20 ruedas sin perforar los $1.500.

El informal terminó a $1.480 para la compra y a $1.500 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito . De este modo, retrocedió $5 respecto de la jornada previa.

La cotización viene arrojando escasos movimientos en las últimas dos semanas, período en el cual se mantuvo operando entre los $1.500 y los $1.515. Asimismo, la última vez que el blue culminó detrás de los $1.500 fue el 19 de diciembre del año pasado.

La brecha con el dólar oficial mayorista fue del 4,9% al cierre de las operaciones.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.430,50.

Valor del CCL hoy, miércoles 21 de enero

El dólar CCL cotiza a $1.516,45 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.0%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 21 de enero

El dólar MEP cotiza a $1.467,98 y la brecha con el dólar oficial es de 2.6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 21 de enero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.891,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 21 de enero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.518,79, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 21 de enero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s87.835, según Binance.