El mercado cambiario extiende la pax cambiaria, en un contexto en el que el Gobierno profundiza su estrategia de tasas reales elevadas como principal ancla cambiaria. Esta jornada el dólar baja, pierde toda la ganancia semanal, y vuelve a valores del viernes pasado. Por su parte, el Banco Central nuevamente activo en la compra de divisas, aunque con montos más pequeños.
El dólar mayorista ya se ubica a 8,5% del techo de la banda, la mayor distancia desde octubre
El esquema de altas tasas en pesos y tipo de cambio administrado continúa conteniendo la presión cambiaria y favorece la acumulación de reservas.
-
Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 21 de enero
-
Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 21 de enero
Este miércoles, el dólar mayorista abre en $1.430, y se ubica a a 8,5% del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde el octubre. En el segmento minorista, el Banco Nación se ubica $1.410 para la compra y $1.460 para la venta.
Los tipos de cambio paralelos también exhibieron estabilidad. El dólar blue continúa estable en $1.505 para la venta, según el relevamiento de Ámbito en la city porteña. En tanto, los dólares financieros el MEP baja 0,2% a $1.468,96 y el CCL a contramano sube 2,1% a $1514,83.
El carry trade como ancla central
La actual calma cambiaria se apoya, una vez más, en el atractivo del carry trade. El esquema oficial combina tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado. Esta configuración incentiva las colocaciones en moneda local y desalienta la dolarización, contribuyendo a moderar la inflación, aunque a costa de profundizar el enfriamiento de la actividad económica.
El diferencial de tasas frente a las alternativas en dólares sigue siendo el principal sostén del esquema. Su efectividad, sin embargo, depende de que el mercado continúe percibiendo estabilidad cambiaria y capacidad del Banco Central para defender la estrategia, un equilibrio que históricamente ha mostrado fragilidad ante cambios en las expectativas.
Más reservas para el BCRA
En paralelo, el Banco Central volvió a comprar divisas en el Mercado Libre de Cambios, un total de 8 millones, que si bien es una compra menor comparada a la de las anteriores jornadas, continúa siendo positiva. Así, encadenó nueve ruedas consecutivas con saldo neto comprador y en lo que va de enero ya acumula más de u$s700 millones.
Este desempeño se reflejó en las reservas internacionales brutas, que alcanzaron los u$s44.808 millones tras un incremento diario de u$s201 millones. Se trata del nivel más alto desde el inicio de la presidencia de Javier Milei y el registro más elevado desde enero de 2023.
