El dólar mayorista ya se ubica a 8,5% del techo de la banda, la mayor distancia desde octubre

El esquema de altas tasas en pesos y tipo de cambio administrado continúa conteniendo la presión cambiaria y favorece la acumulación de reservas.

El tipo de cambio se mantiene a raya pese al cambio de esquema. Depositphotos

Este miércoles, el dólar mayorista abre en $1.430, y se ubica a a 8,5% del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde el octubre. En el segmento minorista, el Banco Nación se ubica $1.410 para la compra y $1.460 para la venta.

Los tipos de cambio paralelos también exhibieron estabilidad. El dólar blue continúa estable en $1.505 para la venta, según el relevamiento de Ámbito en la city porteña. En tanto, los dólares financieros el MEP baja 0,2% a $1.468,96 y el CCL a contramano sube 2,1% a $1514,83.

El carry trade como ancla central La actual calma cambiaria se apoya, una vez más, en el atractivo del carry trade. El esquema oficial combina tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado. Esta configuración incentiva las colocaciones en moneda local y desalienta la dolarización, contribuyendo a moderar la inflación, aunque a costa de profundizar el enfriamiento de la actividad económica.

El diferencial de tasas frente a las alternativas en dólares sigue siendo el principal sostén del esquema. Su efectividad, sin embargo, depende de que el mercado continúe percibiendo estabilidad cambiaria y capacidad del Banco Central para defender la estrategia, un equilibrio que históricamente ha mostrado fragilidad ante cambios en las expectativas.

Inversión en dólares El BCRA adquirió más de u$s700 millones en reservas Imagen: Freepik Más reservas para el BCRA En paralelo, el Banco Central volvió a comprar divisas en el Mercado Libre de Cambios, un total de 8 millones, que si bien es una compra menor comparada a la de las anteriores jornadas, continúa siendo positiva. Así, encadenó nueve ruedas consecutivas con saldo neto comprador y en lo que va de enero ya acumula más de u$s700 millones. Este desempeño se reflejó en las reservas internacionales brutas, que alcanzaron los u$s44.808 millones tras un incremento diario de u$s201 millones. Se trata del nivel más alto desde el inicio de la presidencia de Javier Milei y el registro más elevado desde enero de 2023.

