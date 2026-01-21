La economía sigue sin levantar cabeza y en noviembre sufrió su primera caída anual en 14 meses + Seguir en









La industria manufacturera cayó 8,2% y fue el sector que más incidió en el retroceso anual del EMAE.

La baja anual fue explicada fundamentalmente por el retroceso de la industria. Depositphotos

La actividad económica no logró levantar cabeza en noviembre, pese al triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas. En términos interanuales se observó la primera variación negativa en 14 meses mientras que, en términos desestacionalizados, la economía exhibió casi un año de estancamiento.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) cayó 0,3% respecto de octubre. Se trató de la segunda variación negativa consecutiva.

Asimismo, en relación al mismo mes del año previo, el EMAE también retrocedió 0,3%. Desde septiembre de 2024 no se observaba un resultado anual desfavorable.

El descenso versus noviembre de 2024 fue causado fundamentalmente por los derrumbes en la industria manufacturera (-8,2%) y el comercio (-6,4%). En paralelo, resaltó la magnitud de la caída de la pesca (-25%) y la construcción se contrajo 2,3%.

En el otro extremo, los sectores que más crecieron fueron la intermediación financiera (+13,9%), el agro (+10,5%) y el rubro de petróleo y minería (+7%).