Las principales definiciones de Javier Milei en Davos: Venezuela, "Make Argentina great again", la muerte de Maquiavelo y más

El Presidente habló tras la exposición de Donald Trump. En un discurso de 30 minutos, el libertario dio definiciones teóricas sobre la economía, apuntó contra la intervención estatal y aseguró que en 2026 "América será el faro de luz que vuelva a encender a todo occidente".

Definiciones económicas, críticas a la intervención estatal, apuntes sobre la situación en Venezuela y un augurio positivo para 2026 : Javier Milei dijo presente en el Foro de Davos , donde dio un discurso frente a los principales empresarios del mundo . Allí, afirmó que en 2026 " el mundo ha comenzado a despertar, la mejor prueba de ello es lo que está pasando en América con el renacer de las ideas de la libertad ".

Antes del su alocución, el Presidente mantuvo un encuentro con un grupo de CEOs de los principales bancos y entidades financieras a nivel global . De la misma, también participaron los ministros de Economía, Luis Caputo ; de Desregulación, Federico Sturzenegger ; y el canciller, Pablo Quirno.

"Estoy aquí frente a ustedes para decirles de modo categórico que Maquiavelo ha muerto ", sostuvo firmemente en el inicio de su discurso frente al público empresario. "Durante años, se nos deformó el pensamiento, presentándonos un falso dilema al diseñar políticas públicas, donde se debía optar entre la eficiencia política en contraposición al respeto de los valores éticos y morales de occidente", agregó.

"Por eso, la oposición entre las dimensiones de eficiencia y justicia es falsa y errónea. Esto es, lo justo no puede ser ineficiente , y lo que es eficiente, es justo. Y es que, en la perspectiva del análisis dinámica, justicia y eficiencia son dos caras de la misma monedas", aseguró.

En este sentido, el Presidente afirmó que "frente a la degradación ética y moral que atraviesa occidente, fruto de haber abrazado la nueva agenda socialista" hoy es "necesario resolver y pulsar las ideas de la libertad" .

"A diferencia del modo en que se encaró en el pasado, debe estar basado en un que estaba basado en un enfoque utilitarista, hoy la defensa del sistema capitalista de libre empresa debe estar basada en su virtud ética y moral", agregó el Presidente en un inicio de discurso cargado de batalla cultural y definiciones éticas y morales.

Así, en su primera parte, sentenció: "Hoy les demostraré que el capitalismo de libre empresa no solo es más productivo, sino que además es el único sistema que es justo".

Javier Milei habló de Venezuela en el Foro de Davos

Otro momento importante del Presidente en Davos fue el momento en que hizo referencia a Venezuela. Alineado con Trump - quién lo precedió en el escenario - Milei utilizó a la nación bolivariana como ejemplo de los "continuos desastres causados por el socialismo durante el siglo XX".

Así, en pocas líneas, el Presidente detalló: "Hoy vemos los daños aberrantes causados en Venezuela y no solo por una caída del 80% de su PIB, sino que mucho peor aún, a la luz del establecimiento de una narcodictadura sangrienta cuyos tentáculos terroristas se expandieron por todo nuestro continente americano".

"Make Argentina Great Again", Javier Milei se apropió del slogan de Donald Trump

Las palabras de Milei también dejaron un nuevo guiño para la gestión de Trump, cuando utilizó el slogan que acompaña a Trump desde la campaña presidencial de 2016.

En este sentido, el libertario aprovechó algunos minutos para repasar "éxitos" de su gestión, a dos años de su llegada a Casa Rosada. "Estirpamos un déficit fiscal de 15 puntos del PBI, bajando la inflación del 300% al 30%, redujimos el riesgo país en 2.500 puntos básicos e hicimos crecer la economía, mientras que la pobreza bajó del 57% al 27%, llevando políticas públicas guiadas por valores éticos y morales".

image M.A.G.A: el slogan que une a Milei y Trump.

Para ejemplificar su idea de que "la intervención y la regulación son dinámicamente ineficientes, por ser violentas y por ende injustas" el libertario puso de ejemplo la tarea de uno de sus funcionarios estrellas: el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

"Es por ello que desde la llegada a la Administración en 2023 hemos llevado a cabo, gracias a la tarea del ministro Federico Sturzenegger, 13.500 reformas estructurales, las cuales hoy nos permiten tener una economía más eficiente dinámicamente, lo cual nos permite volver a crecer". Luego, Milei cerró con el guiño a Trump: "Esto es Make Argentina Great Again".

La mirada sobre 2026

Sobre el final de su discurso, Milei repasó sus dos participaciones anteriores en el foro de Davos. "Hace ya tiempo, occidente, por alguna extraña razón, comenzó a darle la espalda a las ideas de la libertad, y por eso que en este mismo lugar, en el año 2024 afirmé que occidente está en peligro, fruto de haber abrazado dosis crecientes del socialismo en su versión más hipócrita. A su vez, 2025 expliqué los parásitos mentales que sembró la izquierda de la humanidad".

Pero en su cierre en Davos, el jefe de Estado aseguró a los presentes que 2026 " es el año en que les traigo buenas noticias".

"El mundo ha comenzado a despertar, la mejor prueba de ello es lo que está pasando en América con el renacer de las ideas de la libertad. Por lo tanto, América será el faro de luz que vuelva a encender a todo occidente, y con ello pagará su deuda civilizatoria como muestra de de gratitud hacia sus bases en la filosofía griega, el derecho de los romanos y en los valores judeocristianos", amplió.

Así, concluyó: "Tenemos por delante un futuro mejor, pero ese futuro mejor existe si volvemos a las raíces de occidente. Esto es volviendo a las ideas de la libertad. Que dios bendiga a occidente, que la fuerza del cielo nos acompañen, y viva la libertad, carajo".