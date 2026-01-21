El pequeño pueblo del norte argentino que te dejará enamorado con sus increíbles paisajes + Seguir en









Este lugar es ideal para descansar, ya que está completamente alejado del bullicio de la ciudad y las grandes masas, además de contar con un entorno natural único.

Este rincón del norte ha logrado captar la atención de sus visitantes. Argentina.gob.ar

El norte argentino ofrece un sinfín de variantes que no suelen ser la primera opción para el turismo. Pero quienes sí se animan a visitarlo terminan totalmente encantados por la belleza del entorno y la calma que se vive, algo difícil de encontrar en otros rincones del país.

Este destino en particular se destaca por la tranquilidad que lo rodea. Quienes estén cansados del bullicio de la ciudad y busquen un lugar completamente alejado del ruido encontrarán un sitio con mucho para ofrecer, donde esa característica atraviesa toda la experiencia.

Yavi Expedia Los paisajes de este lugar enamoran a sus visitantes. Expedia Dónde se ubica Yavi Yavi se encuentra en la provincia de Jujuy, a 17 kilómetros al este de La Quiaca y muy cerca de la frontera con Bolivia. Está asentado en un valle formado por la confluencia de dos ríos, alimentados por manantiales que bajan desde las quebradas orientales de la Sierra de Santa Victoria.

El entorno natural combina paisajes típicos de la Puna con sectores verdes poco habituales en la región. El clima presenta marcadas amplitudes térmicas, con días templados y noches frías, una característica del norte argentino que influye tanto en la vida cotidiana como en la arquitectura del lugar.

Qué se puede hacer en Yavi Uno de los principales atractivos es la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario y San Francisco, cuya construcción comenzó en 1682 y que fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1941. El templo conserva paredes de adobe, techos sostenidos por troncos rústicos y un retablo barroco tallado y dorado, iluminado por placas de alabastro que generan un ambiente singular.

Frente a la iglesia se encuentra la Casa Solariega del Marqués de Yavi, también declarada Monumento Histórico Nacional, que hoy funciona como museo y biblioteca. La construcción mantiene su estructura original alrededor de un patio central y resguarda documentos y objetos vinculados a figuras clave de la historia argentina, como Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan Martín de Pueyrredón. El recorrido se completa con el antiguo molino hidráulico ubicado detrás del templo, la plaza del pueblo sobre la calle Lavalle y distintos miradores naturales, como el de la Avenida de las Carretas. Estos espacios permiten comprender la importancia histórica de Yavi como sede del único marquesado del Virreinato del Río de la Plata y disfrutar de vistas abiertas del valle y los cerros. Cómo ir hasta Yavi Desde San Salvador de Jujuy se debe tomar la Ruta Nacional 9 en dirección norte hasta La Quiaca, en un recorrido de aproximadamente 295 kilómetros. El trayecto es completamente asfaltado y atraviesa localidades como Humahuaca y Abra Pampa. Una vez en La Quiaca, el acceso a Yavi se realiza por la Ruta Provincial 5, pavimentada y en buen estado, en un viaje de menos de 20 kilómetros. El camino sigue el antiguo trazado hacia el Alto Perú y permite llegar al pueblo de manera simple y directa.

