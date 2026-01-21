Las 4 opciones de inversión para que tus dólares no se queden quietos

La mejor manera de hacer rendir tus ahorros para sacarle provecho y no perder dinero ante eventuales devaluaciones.

Tener dólares ahorrados sin invertir puede parecer seguro, pero con el tiempo su poder de compra puede verse erosionado por la inflación y las variaciones en los precios globales. Por eso, poner a trabajar ese dinero a través de inversiones que generen rendimientos es una estrategia recomendada por expertos para no solo proteger el capital sino también hacerlo crecer con el paso del tiempo.

En Argentina existen varias alternativas para que tus dólares no queden “parados” en una caja de ahorro sin rendimientos, desde instrumentos conservadores hasta opciones con mayores retornos potenciales. Conocer estas alternativas ayuda a diversificar tus ahorros en moneda dura y aprovechar distintas herramientas económicas disponibles en el mercado local y financiero.

Una de las opciones más accesibles y recomendadas por especialistas son los fondos comunes de inversión en dólares (FCI) , otra alternativa es colocar los dólares en bonos soberanos o corporativos denominados en dólares. Para quienes buscan liquidez y menor riesgo, una tercera opción son las cuentas remuneradas o depósitos en dólares en bancos o plataformas digitales.

Finalmente, también se exploran alternativas más orientadas a diversificación internacional, como los CEDEARs , certificados que representan acciones extranjeras y permiten invertir en empresas globales desde el mercado local. Estos instrumentos permiten acceder a la renta y apreciación de acciones foráneas, aunque con mayor volatilidad asociada al mercado de renta variable.

Invertir en un FCI en dólares significa poner tus ahorros bajo gestión profesional en una cartera diversificada de activos dolarizados. Esto puede generar rendimientos atractivos y permite entrar y salir de la inversión con cierta flexibilidad, ideal para economías volátiles donde el objetivo es evitar la pérdida de valor del dinero .

Permiten invertir en una canasta diversificada de activos sin tener que elegir cada título individualmente. Estos fondos suelen ofrecer rendimientos superiores a dejar los dólares inmóviles, con estimaciones de alrededor de 6% a 7% anual según el perfil y la composición del fondo.

Bonos soberanos y corporativos en dólares

Estos son títulos de deuda emitidos por el Estado o empresas que pagan intereses periódicos. Estos instrumentos pueden ofrecer rendimientos atractivos en dólares durante plazos más largos, aunque también implican exposición al riesgo de mercado y a la fluctuación de precios.

Los bonos en dólares emitidos por gobiernos o empresas pagan cupones periódicos y suelen ofrecer rentabilidades superiores a mantener el efectivo. Funcionan como préstamos que tú le haces al emisor a cambio de intereses, y permiten obtener ingresos sin necesidad de vender el activo hasta el vencimiento.

Cuentas remuneradas y depósitos en dólares

Generan intereses simplemente por mantener los fondos depositados. Aunque los rendimientos suelen ser menores que otros instrumentos, permiten mantener acceso rápido al dinero mientras se obtiene alguna ganancia.

Abrir una cuenta remunerada en dólares en un banco o broker digital permite ganar intereses sobre el saldo depositado. Aunque suele ser una opción de rendimiento más bajo, ofrece alta liquidez y bajo riesgo, y constituye una forma sencilla de hacer rendir tus dólares sin complicaciones operativas.

CEDEARs (Certificados de Depósito Argentinos)

Los CEDEARs representan acciones extranjeras y abren la puerta a invertir en compañías globales desde Argentina. Esto permite diversificar geográficamente y participar en la apreciación de activos internacionales, con rendimientos ligados tanto al precio de las acciones subyacentes como a los dividendos que puedan pagar.

Estas cuatro alternativas ofrecen formas distintas de hacer que tus dólares trabajen para vos, desde opciones conservadoras hasta otras más orientadas al crecimiento de capital. Evaluar tu perfil de riesgo, horizonte de inversión y objetivos personales es clave para decidir cuál o cuáles combinar.