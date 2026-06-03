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3 de junio 2026 - 19:46

El dólar blue cerró por debajo del oficial mayorista por primera vez en dos meses

El tipo de cambio paralelo terminó la rueda a $1.435 para la venta, por debajo del dólar mayorista. La dinámica cambiaria quedó atravesada por las nuevas compras del Banco Central, que está a un paso de cumplir su meta anual de acumulación de divisas.

El dólar blue cerró estable, mientras el mayorista volvió a subir y quedó por encima de la cotización informal.

El dólar blue cerró estable, mientras el mayorista volvió a subir y quedó por encima de la cotización informal.

Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La cotización informal se mantuvo por debajo del dólar mayorista, que volvió a subir y alcanzó su nivel más alto desde febrero.

La dinámica cambiaria de los últimos días estuvo marcada por el avance del tipo de cambio oficial, que superó al blue, y por la continuidad de las compras del Banco Central en el mercado oficial. La autoridad monetaria quedó a un paso de cumplir su meta anual de adquisición de divisas, en un contexto de mayor oferta por liquidaciones comerciales, emisiones de deuda corporativa y préstamos locales en dólares.

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