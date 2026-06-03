El dólar blue cerró a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La cotización informal se mantuvo por debajo del dólar mayorista, que volvió a subir y alcanzó su nivel más alto desde febrero.
El dólar blue cerró por debajo del oficial mayorista por primera vez en dos meses
El tipo de cambio paralelo terminó la rueda a $1.435 para la venta, por debajo del dólar mayorista. La dinámica cambiaria quedó atravesada por las nuevas compras del Banco Central, que está a un paso de cumplir su meta anual de acumulación de divisas.
-
Boom del crédito en dólares: los exportadores prefieren financiarse con bancos locales, por primera vez desde 2019
-
Mercados: volvió a subir el dólar, cayeron los ADRs y riesgo país anotó segundo avance al hilo
La dinámica cambiaria de los últimos días estuvo marcada por el avance del tipo de cambio oficial, que superó al blue, y por la continuidad de las compras del Banco Central en el mercado oficial. La autoridad monetaria quedó a un paso de cumplir su meta anual de adquisición de divisas, en un contexto de mayor oferta por liquidaciones comerciales, emisiones de deuda corporativa y préstamos locales en dólares.
A cuánto operó el dólar oficial hoy, miércoles 3 de junio
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.438 para la venta.
Valor del CCL hoy, miércoles 3 de junio
El dólar CCL cerró a $1.512,77 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.2%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 3 de junio
El dólar MEP cerró a $1.458,67 y la brecha con el dólar oficial es de 1.3%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 3 de junio
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.898.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 3 de junio
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.509,09, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 3 de junio
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s65.752, según Binance.
- Temas
- Dólar
- Dólar Blue
- reservas del BCRA
- BCRA