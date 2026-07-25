La Velada del Año 6 de Ibai Llanos: resultados, horarios, peleas, artistas y cómo ver el evento online

El evento de Ibai Llanos reúne diez combates de boxeo, shows musicales y figuras de internet. Horarios, plataformas oficiales y cartel completo.

La Velada del Año 6 vuelve a captar la atención de millones de seguidores con una propuesta que combina boxeo amateur, creadores de contenido y recitales en un mismo escenario. Este sábado 25 de julio, el estadio La Cartuja de Sevilla es nuevamente la sede de uno de los espectáculos digitales más vistos del mundo hispanohablante.

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Las 80.000 entradas disponibles se agotaron en pocas horas, una señal del interés que mantiene el evento organizado por Ibai Llanos. Aunque miles de personas estarán presentes en el estadio, la gran mayoría seguirá la jornada desde sus casas a través de internet, una modalidad que ya marcó récords de audiencia en ediciones anteriores.

Para el público argentino, la transmisión comenzó a las 14:00 , con un cronograma que incluirá diez peleas y presentaciones musicales entre combate y combate. Como suele pasar en este tipo de eventos, los horarios pueden tener pequeños cambios según la duración de cada enfrentamiento.

La transmisión será gratuita y en directo a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube y TikTok . No será necesario pagar una suscripción especial para acceder al evento.

Además de los combates, la emisión incluirá la previa, entrevistas, el ingreso de los participantes al ring y las actuaciones musicales programadas para acompañar los intervalos de la cartelera.

Todas las peleas de la Velada del Año 6: cómo le fue a los argentinos

La edición 2026 contará con cinco combates masculinos y cinco femeninos, con representantes de España y distintos países de Latinoamérica. Las peleas de los argentinos fueron protagonizadas por el periodista Gastón Edul contra su par, el español Edu Aguirre (quien ganó en fallo dividido por puntos).

Las demás luchas tendrán en el ring a la youtuber Angie Velasco (contra la puertorriqueña Alondrissa), el músico Lit Killah (contra el trapero español Kidd Keo) y el influencer fitness Gero Arias (contra el local Viruzz).

Las demás peleas fueron:

Fabiana Sevillano vs. La Parce (ganó esta última, oriunda de Colombia)

Clersss vs. Natalia MX (triunfo de la mexicana)

Roro vs. Samy Rivers.

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer (ganó la primera, una modelo española).

Plex vs. Fernanfloo.

IlloJuan vs. TheGrefg.

Tras cubrir el Mundial, Gastón Edul se enfrentará a Edu Aguirre.

Uno de los cruces que genera mayor expectativa en Argentina será el de Lit Killah frente a Kidd Keo, luego de varios cruces verbales durante la promoción. También despiertan interés las presentaciones de Gastón Edul, Gero Arias y Angie Velasco, que tendrán representación argentina en una cartelera con fuerte presencia latinoamericana.

El cierre de la noche estará reservado para IlloJuan y TheGrefg, protagonistas del combate principal, un enfrentamiento que concentra buena parte de la atención por la popularidad de ambos streamers.

Los artistas invitados

La música volverá a ocupar un lugar central entre pelea y pelea. El cartel confirmado reunió a Yandel, Juanes, Lucho RK & La Pantera, Bad Gyal y Anuel AA, aunque Ibai Llanos suele guardar alguna sorpresa para el desarrollo del espectáculo.

La combinación de boxeo, shows en vivo y entretenimiento convirtió a la Velada en un formato distinto al de una cartelera tradicional, con una audiencia que trasciende a los fanáticos del deporte.