La Corte Penal Internacional destituyó al fiscal que pidió arrestar a Benjamín Netanyahu y fue sancionado por Donald Trump

La remoción fue aprobada en una votación secreta con 82 votos a favor. El jurista británico rechaza las acusaciones y busca revertir la medida.

La Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI) resolvió, el pasado viernes, destituir al fiscal jefe Karim Khan , acusado de agresión sexual por una integrante de su equipo . La decisión fue adoptada mediante una votación secreta realizada durante una reunión extraordinaria en la sede de la ONU, en Nueva York , y pone fin al mandato del jurista británico, quien ya se encontraba apartado de sus funciones desde mayo del año pasado mientras avanzaba la investigación.

La destitución obtuvo el respaldo de 82 de los 125 Estados miembros de la CPI, superando ampliamente el mínimo de 63 votos requerido para remover al fiscal. Aunque la Corte no forma parte de las Naciones Unidas, mantiene un vínculo institucional con el organismo y la votación se realizó en ese ámbito. Estados Unidos, Israel y Rusia no integran la CPI, pero participaron como miembros de la ONU. Los abogados de Khan anticiparon que impugnarán la decisión y sostuvieron que el proceso vulneró el derecho de defensa de su cliente.

Khan, de 56 años, había sido suspendido el mes pasado por la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes (AEP), órgano de gobierno compuesto por 21 miembros que convocó la sesión extraordinaria. Además, ya había sido apartado del proceso contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte por presuntos crímenes de lesa humanidad.

De acuerdo con Axios , Israel fue uno de los principales impulsores de la votación en las últimas semanas . Khan había quedado en el centro de la escena internacional tras solicitar órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant por la guerra en Gaza, además de reclamar medidas contra integrantes de Hamas, posteriormente asesinados. Como respuesta, Estados Unidos le impuso sanciones económicas y le prohibió el ingreso a su territorio.

Desde que asumió al frente de la CPI en 2021, el abogado formado en la Universidad de Oxford aceleró las investigaciones de la fiscalía sobre conflictos en Ucrania, Libia, Sudán y Afganistán. Durante su gestión también fue emitida la orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin, acusado del crimen de guerra de deportación y traslado ilegal de niños desde territorios ocupados de Ucrania hacia Rusia.

Estados Unidos le impuso sanciones económicas y le prohibió el ingreso a su territorio tras el dictado de órdenes de detención contra el primer ministro israelí.

Las acusaciones contra Khan profundizaron las tensiones internas dentro de la Corte, que atraviesa un período de fuerte presión internacional. La propia presidenta de la Asamblea de los Estados Partes había anticipado que la votación sería a puertas cerradas por la naturaleza "delicada y compleja" del caso.

La denuncia y la defensa de Karim Khan

La semana pasada, la denunciante habló por primera vez públicamente sobre los hechos. Identificada como Sarah, una abogada de origen malasio, aseguró en una entrevista con CNN que sufrió una “escalada de intentos” de agresión.

“Es imposible que exista consentimiento cuando hay un desequilibrio de poder de tal magnitud. Lo que mucha gente no entiende es que el señor Khan no era sólo mi jefe, sino el jefe de todo el mundo”, sostuvo.

Antes de la votación, los abogados del fiscal publicaron una carta abierta en la red social X en la que pidieron a los Estados miembros que rechazaran su destitución. Según argumentaron, los informes que sustentan la investigación —que aún no fueron difundidos públicamente— no permiten concluir que existiera una conducta reprochable.

Asimismo, advirtieron que una eventual remoción enviaría un mensaje negativo para futuros fiscales de la Corte: “La independencia conlleva un precio y la maquinaria de la Corte puede volverse contra sus propios responsables” cuando dicha independencia se torna “incómoda”, afirmaron, en una referencia a las investigaciones de alto perfil impulsadas por Khan.

Tras conocerse la decisión, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, celebró en X la salida del fiscal, a la que calificó como un relevo “largamente largamente esperado”. Además, lo describió como un “corrupto que se apresuró a solicitar órdenes de arresto escandalosas” contra funcionarios israelíes “para intentar desviar la atención de una falta grave que temía que saliera a la luz”.

Great news that the ICC-prosecutor is removed from office today.



Next step is to remove the entire #ICC from The Hague and end the existence of this ridiculous Kangaroo court. — Geert Wilders (@geertwilderspvv) July 24, 2026

Antes de la votación, Stephen Rapp, exembajador estadounidense especializado en crímenes de guerra, había considerado que las pruebas eran “suficientes” para justificar la destitución. De lo contrario, sostuvo, la decisión habría destruido “la credibilidad” de la Corte y la habría dejado “aún más vulnerable a los ataques injustos de Estados Unidos”.